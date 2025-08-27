美国总统唐纳德·特朗普表示，联邦检察官将对在首都华盛顿犯下谋杀罪的人寻求判处死刑。

这一声明是在周二特朗普宣布华盛顿特区进入“犯罪紧急状态”后作出的。他接管了该市的警察部门，并在街头部署联邦特工和军队。

特朗普在白宫的一次内阁会议上对记者表示：“如果有人在首都华盛顿杀人，我们将寻求判处死刑。”

“这是一种非常强有力的威慑手段，所有听到的人都表示赞同。我不知道我们国家是否已经准备好接受这一点，但我们已经有了这个政策。”

根据死刑信息中心的数据，自1972年美国最高法院废除死刑以来，华盛顿特区就不再执行死刑。

1992年在国会要求的公投中，三分之二的选民反对恢复死刑，进一步否决了这一政策。当时正值犯罪率飙升时期，华盛顿的谋杀率是全国最高的。