2025年8月27日
美国总统唐纳德·特朗普表示，联邦检察官将对在首都华盛顿犯下谋杀罪的人寻求判处死刑。
这一声明是在周二特朗普宣布华盛顿特区进入“犯罪紧急状态”后作出的。他接管了该市的警察部门，并在街头部署联邦特工和军队。
特朗普在白宫的一次内阁会议上对记者表示：“如果有人在首都华盛顿杀人，我们将寻求判处死刑。”
“这是一种非常强有力的威慑手段，所有听到的人都表示赞同。我不知道我们国家是否已经准备好接受这一点，但我们已经有了这个政策。”
根据死刑信息中心的数据，自1972年美国最高法院废除死刑以来，华盛顿特区就不再执行死刑。
1992年在国会要求的公投中，三分之二的选民反对恢复死刑，进一步否决了这一政策。当时正值犯罪率飙升时期，华盛顿的谋杀率是全国最高的。
犯罪率大幅下降
此后华盛顿的犯罪率大幅下降。根据官方统计数据，与去年同期相比，2025年迄今为止的凶杀案数量下降了15%，目前记录为102起。这一数字也远低于2023年创下的20年最高纪录-274起凶杀案。
尽管如此，特朗普政府试图对包括华盛顿和巴尔的摩在内的几个美国城市的犯罪数据提出质疑，声称存在官方掩盖行为，但未提供证据。
特朗普提到首都连续13天没有官方记录的谋杀案，称这是前所未有的。但城市记录显示，今年2月至3月曾有连续16天没有谋杀案的记录。
特朗普重新在华盛顿引入死刑的举措预计将面临强烈的法律挑战，以及长期反对死刑的地方领导人的政治反对。