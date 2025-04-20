全印度穆斯林个人法委员会（All India Muslim Personal Law Board），作为印度领先的穆斯林组织，近日在印度南部一座城市组织了一场大规模抗议活动，反对最近对伊斯兰慈善捐赠管理法律的修改。

周六，大批民众聚集在海得拉巴市参加抗议活动。同时，已有数十份请愿书提交至印度最高法院。

印度议员兼全印度联合穆斯林委员会（All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen）主席阿萨杜丁·奥韦西（Asaduddin Owaisi）表示，这次抗议是“反对《穆斯林基金会修正法案》的团结展示”。

“这项法律必须废除，因为它违背了宪法的精神。非常感谢众多组织领导人的参与。”

奥韦西在社交媒体平台X上写道。

他在对抗议者的讲话中表示，在法律被撤销之前，全国范围内将继续进行和平抗议。

‘不公正’的法律

印度议会最近通过了对基金会立法的有争议修改，引发了全国多个地区的抗议活动以及推翻“这一不公正立法”的法律斗争。

本周，印度政府向最高法院保证，在明年五月最高法院下一次听证会之前，非穆斯林将不会被纳入基金会委员会。

尽管反对党和穆斯林团体强烈反对，这项有争议的法案仍然在议会两院获得通过。多个地区已因这一修改爆发抗议活动。

由于基金会法律的修改，西孟加拉邦爆发暴力事件，至少三人因此丧生。