国际
3分钟阅读
印度穆斯林抗议穆斯林基金会法律的变更
一位议员誓言,和平抗议将持续到该法律被废除为止。
印度穆斯林抗议穆斯林基金会法律的变更
Indian Muslims participate in a protest against the recently enacted Waqf Act that amends laws governing Muslim land endowments, in Hyderabad / AP
2025年4月20日

全印度穆斯林个人法委员会（All India Muslim Personal Law Board），作为印度领先的穆斯林组织，近日在印度南部一座城市组织了一场大规模抗议活动，反对最近对伊斯兰慈善捐赠管理法律的修改。

周六，大批民众聚集在海得拉巴市参加抗议活动。同时，已有数十份请愿书提交至印度最高法院。

印度议员兼全印度联合穆斯林委员会（All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen）主席阿萨杜丁·奥韦西（Asaduddin Owaisi）表示，这次抗议是“反对《穆斯林基金会修正法案》的团结展示”。

“这项法律必须废除，因为它违背了宪法的精神。非常感谢众多组织领导人的参与。”

奥韦西在社交媒体平台X上写道。

他在对抗议者的讲话中表示，在法律被撤销之前，全国范围内将继续进行和平抗议。

‘不公正’的法律

印度议会最近通过了对基金会立法的有争议修改，引发了全国多个地区的抗议活动以及推翻“这一不公正立法”的法律斗争。

本周，印度政府向最高法院保证，在明年五月最高法院下一次听证会之前，非穆斯林将不会被纳入基金会委员会。

尽管反对党和穆斯林团体强烈反对，这项有争议的法案仍然在议会两院获得通过。多个地区已因这一修改爆发抗议活动。

由于基金会法律的修改，西孟加拉邦爆发暴力事件，至少三人因此丧生。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us