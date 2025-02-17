土耳其外交部长哈坎·菲丹周日在慕尼黑安全会议上强调，土耳其在当前地缘政治紧张局势中，特别是在乌克兰、叙利亚和加沙问题上，正日益成为欧洲的重要战略伙伴。

菲丹在接受土耳其广播电视公司（TRT World）采访时表示，随着全球紧张局势的持续，土耳其的战略角色正变得更加显著。他指出，从在乌克兰的调解，到反恐努力以及为巴勒斯坦权利的倡导，安卡拉正在确立自己作为塑造国际安全与外交的重要参与者的地位。

跨大西洋关系的紧张与土耳其的战略角色

菲丹指出，美欧关系正处于紧张状态，美国前总统特朗普对全球秩序的质疑令盟友感到不安。尽管欧洲希望这种情况是暂时的，但它也在寻求在安全和经济事务上的更大自主权。在这一背景下，土耳其作为一个稳定的地区强国的重要性正在上升。

根据2025年慕尼黑安全指数的评估，土耳其在埃尔多安总统的领导下被视为一个强大且值得信赖的合作伙伴。菲丹强调，土耳其独立的国防和经济政策是其地位增强的关键因素。

乌克兰：迈向停火的转变？

关于乌克兰持续的战争，菲丹表示，基辅和莫斯科都已认识到停火的必要性，这标志着局势动态的重大变化。他确认土耳其愿意促进和平谈判，并为乌克兰的重建作出贡献。

在美国推动停火及和平计划的同时，土耳其正与地区和国际各方密切合作，为稳定奠定基础。尽管美国特使基思·凯洛格建议欧洲不会直接参与谈判，但土耳其外长坚持认为，欧洲的关切必须得到解决。他强调，欧洲应像土耳其一样，成为持续努力的一部分。

叙利亚与反恐努力

关于叙利亚问题，菲丹回应了有关美国可能撤军的报道，称土耳其正在与华盛顿进行持续对话。他指出，库尔德工人党（PKK）及其叙利亚分支（YPG）对关键地区的控制仍是一个重大安全问题，因为这一恐怖组织不仅对土耳其，也对邻国构成威胁。

与此同时，土耳其正在采取积极措施，以遏制恐怖组织“伊斯兰国”（DAESh）的复苏。菲丹透露，土耳其已提议与伊拉克、叙利亚和约旦建立一个区域安全平台，以加强情报共享和边境安全。

加沙危机与土耳其的立场

谈到加沙局势的升级，菲丹坚决反对特朗普总统提出的巴勒斯坦人迁移建议，称其“不可接受”。他说：“我们强烈反对这些建议和提议。”他补充道，土耳其正与阿拉伯伙伴密切合作，制定加沙未来的区域计划。

他批评以色列总理内塔尼亚胡未能致力于停火，并强调只有美国的压力才能防止局势进一步升级。

人工智能与全球竞争

菲丹还谈到了人工智能（AI）对国际政治日益增长的影响。他指出，尽管人工智能有潜力造福人类，但它正成为大国之间战略竞争的工具。他呼吁全球合作以实现人工智能的伦理发展，但也承认当前的竞争态势超过了合作。