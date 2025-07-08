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美国芯片问题预计致三星运营利润大幅下滑
三星是美国总统唐纳德·特朗普于周一致信首尔时威胁对韩国征收25%关税的智能手机制造商之一。
美国芯片问题预计致三星运营利润大幅下滑
Samsung is among the smartphone makers under pressure from Trump, who threatened S Korea with 25 percent tariffs in a letter to Seoul / Reuters
2025年7月8日

三星电子周二表示，由于美国对先进人工智能芯片出口中国的限制，公司预计第二季度营业利润将下降超过一半。

三星电子是韩国三星集团的旗舰子公司，三星集团是韩国最大的家族控制型企业集团，也是亚洲第四大经济体的重要支柱之一。

根据公司提交的监管文件，预计4月至6月的营业利润将降至4.6万亿韩元（约合33亿美元），同比下降56%，环比下降31%。

据韩国联合通讯社援引其金融数据公司数据，这一数字比市场平均预期低23.4%。

预计销售额为74万亿韩元，同比下降0.1%，环比下降6.5%。

公司未披露净利润或各业务部门的详细收益数据。

在另一份声明中，公司解释了业绩为何“未达到市场预期”。

公司表示，其核心半导体部门因库存价值调整以及美国对中国先进人工智能芯片的限制而导致利润环比下降。

华盛顿方面扩大了防止北京获得尖端芯片的努力，担心这些芯片可能被用于提升中国的军事系统及其他技术能力。

这些限制导致三星的高科技工厂产能远低于正常水平。

然而，三星预测下半年随着需求逐步恢复，利用率提高，运营亏损将有所减少。

周二，三星股价在首尔下跌约0.8%。

特朗普多次要求包括三星和竞争对手苹果在内的全球公司将生产迁回美国，但许多专家警告称，这一要求不切实际，因为亚洲的供应链极为复杂。

韩国已经因钢铁和汽车出口遭受关税冲击，并表示周二正与特朗普政府保持“密切沟通”，以避免进一步的措施。

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