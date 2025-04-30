文化
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奥斯曼·哈姆迪·贝伊的一幅画作在伦敦拍卖会上以100万英镑的价格成交
1881年的杰作《准备咖啡》成为最高拍品,标志着奥斯曼艺术在全球舞台上迎来了历史性时刻。
奥斯曼·哈姆迪·贝伊的一幅画作在伦敦拍卖会上以100万英镑的价格成交
Born into an elite Ottoman family, Hamdi Bey was sent to Paris in the early 1860s to study law but instead found his calling in painting and archaeology. / TRT World
2025年4月30日

一幅由19世纪奥斯曼帝国画家奥斯曼·哈姆迪·贝伊创作的画作近日在伦敦拍卖会上以100万英镑（约合130万美元）的价格成交，引起了收藏家和机构的极大关注。

这幅名为《准备咖啡》的画作创作于1881年，在欧洲私人收藏中沉寂了一个多世纪，直到最近才重新浮现。此前，这幅画仅通过著名摄影师让·帕斯卡尔·塞巴和波利卡尔普·乔亚利耶于同年拍摄的一张黑白照片为人所知。

此次拍卖中，这幅画成为成交价最高的拍品，在短时间内50件艺术品被迅速售出。这幅画作于周二通过电话竞拍被一位匿名买家购得。

这幅画最早于1910年左右被格鲁吉亚艺术收藏家萨迪克·亚迪加罗夫王子购得，随后传给了他的儿子阿尔奇尔。大约在1930年，这幅画又传给了阿尔奇尔的一位通过婚姻关系的亲属，这位私人收藏家居住在维也纳。直到2008年，这幅画一直由其后代保存。

东方主义艺术

此后，这幅画被另一位奥地利私人收藏家收藏，直到最近才重新面世。画作描绘了一个装饰华丽、柱廊环绕的室内场景——或许是伊斯坦布尔托普卡帕宫中一个虚构的后宫建筑。画中，两位年轻女子正在仪式性的准备咖啡。

虽然场景是虚构的，但画家以极其精细的细节构建了这一画面，正如苏富比拍卖行的目录所描述的那样，呈现出一种“奢华如珠宝般的视觉印象”。

奥斯曼·哈姆迪·贝伊出生于一个精英奥斯曼家庭，19世纪60年代初被送往巴黎学习法律，但他最终发现自己对绘画和考古学更感兴趣。

通过采用西方艺术技法描绘东方主题，哈姆迪·贝伊不仅回应了19世纪日益增长的东方主义艺术市场需求，还利用他对穆斯林文化的深刻理解，创作出细腻而尊重的奥斯曼生活画卷。

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