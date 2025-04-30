一幅由19世纪奥斯曼帝国画家奥斯曼·哈姆迪·贝伊创作的画作近日在伦敦拍卖会上以100万英镑（约合130万美元）的价格成交，引起了收藏家和机构的极大关注。

这幅名为《准备咖啡》的画作创作于1881年，在欧洲私人收藏中沉寂了一个多世纪，直到最近才重新浮现。此前，这幅画仅通过著名摄影师让·帕斯卡尔·塞巴和波利卡尔普·乔亚利耶于同年拍摄的一张黑白照片为人所知。

此次拍卖中，这幅画成为成交价最高的拍品，在短时间内50件艺术品被迅速售出。这幅画作于周二通过电话竞拍被一位匿名买家购得。

这幅画最早于1910年左右被格鲁吉亚艺术收藏家萨迪克·亚迪加罗夫王子购得，随后传给了他的儿子阿尔奇尔。大约在1930年，这幅画又传给了阿尔奇尔的一位通过婚姻关系的亲属，这位私人收藏家居住在维也纳。直到2008年，这幅画一直由其后代保存。

东方主义艺术

此后，这幅画被另一位奥地利私人收藏家收藏，直到最近才重新面世。画作描绘了一个装饰华丽、柱廊环绕的室内场景——或许是伊斯坦布尔托普卡帕宫中一个虚构的后宫建筑。画中，两位年轻女子正在仪式性的准备咖啡。

虽然场景是虚构的，但画家以极其精细的细节构建了这一画面，正如苏富比拍卖行的目录所描述的那样，呈现出一种“奢华如珠宝般的视觉印象”。

奥斯曼·哈姆迪·贝伊出生于一个精英奥斯曼家庭，19世纪60年代初被送往巴黎学习法律，但他最终发现自己对绘画和考古学更感兴趣。

通过采用西方艺术技法描绘东方主题，哈姆迪·贝伊不仅回应了19世纪日益增长的东方主义艺术市场需求，还利用他对穆斯林文化的深刻理解，创作出细腻而尊重的奥斯曼生活画卷。