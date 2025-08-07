美国总统唐纳德·特朗普表示，该国政府将对进口半导体征收100%的关税，同时对将生产迁回美国的公司予以豁免。
特朗普周三在白宫对记者说道，“我们将对芯片和半导体征收非常高的关税。”
他表示，“但如果你在美国建厂，就不会有任何费用。”
特朗普与苹果公司首席执行官蒂姆·库克共同宣布了这一消息。库克透露，苹果公司将投资1000亿美元启动一项新的美国制造计划。
该计划包括由康宁公司在肯塔基州建立的玻璃生产设施，以及与应用材料公司和德州仪器公司扩大合作关系。
特朗普将这一关税政策描述为美国工业和消费者的胜利。
他说，“即使你还没有开始生产，只要你承诺在这里建厂，就不会有任何费用。”
关税压力
苹果的这一举措正值关税威胁加剧之际，这些威胁已使拥有全球供应链的公司感到不安。
目前在美国销售的大多数iPhone是在印度组装的，而印度现在面临特朗普更广泛贸易打击下的两阶段50%关税。
越南是苹果其他关键产品的生产地，已经被征收20%的关税。
库克与特朗普的会面是苹果公司为争取关税豁免所做努力的延续。
今年早些时候，特朗普警告苹果，如果不将iPhone生产迁回美国，可能面临至少25%的关税。
库克回应称，苹果已经在使用美国制造的零部件，并承诺进一步向国内生产转移。
特朗普说，“看，他在世界上其他地方都没有做出这样的投资，甚至接近都没有。”
“他回来了，我的意思是，苹果回到了美国。”
这项新的1000亿美元承诺，加上苹果此前承诺的在四年内在美国投资5000亿美元，使其总计划投资达到6000亿美元。
这些项目包括在休斯顿建立的新服务器设施、密歇根州的供应商学院，以及在苹果供应网络中的国内支出扩展。
不过，分析人士警告，自特朗普2024年当选以来，许多企业投资声明可能无法完全实现。
特朗普表示，政府可能会在下周公布进一步的关税政策，针对任何含有半导体的进口产品，这一广泛措施可能对多个行业产生影响。