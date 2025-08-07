美国总统唐纳德·特朗普表示，该国政府将对进口半导体征收100%的关税，同时对将生产迁回美国的公司予以豁免。

特朗普周三在白宫对记者说道，“我们将对芯片和半导体征收非常高的关税。”

他表示，“但如果你在美国建厂，就不会有任何费用。”

特朗普与苹果公司首席执行官蒂姆·库克共同宣布了这一消息。库克透露，苹果公司将投资1000亿美元启动一项新的美国制造计划。

该计划包括由康宁公司在肯塔基州建立的玻璃生产设施，以及与应用材料公司和德州仪器公司扩大合作关系。

特朗普将这一关税政策描述为美国工业和消费者的胜利。

他说，“即使你还没有开始生产，只要你承诺在这里建厂，就不会有任何费用。”

关税压力

苹果的这一举措正值关税威胁加剧之际，这些威胁已使拥有全球供应链的公司感到不安。

目前在美国销售的大多数iPhone是在印度组装的，而印度现在面临特朗普更广泛贸易打击下的两阶段50%关税。