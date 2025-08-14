国际
4分钟阅读
阿拉伯国家谴责内塔尼亚胡的"大以色列"言论
约旦、巴勒斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联盟谴责以色列总理内塔尼亚胡的言论为危险升级。
阿拉伯国家谴责内塔尼亚胡的"大以色列"言论
阿拉伯国家谴责内塔尼亚胡的“大以色列”言论，称其为“对主权的威胁”。 / AP
2025年8月14日

多个阿拉伯国家谴责以色列总理本雅明·内塔尼亚胡关于“大以色列”愿景的言论，称其威胁国家主权并违反国际法。

内塔尼亚胡周二在接受新闻频道i24采访时表示，他对“更大以色列”的愿景感到“非常依恋”，并称自己是在执行一项“历史和精神使命”，代表了“梦想来到这里的几代犹太人以及未来几代将来到这里的犹太人”。

“更大以色列”是以色列政治中的一个术语，指的是将其领土扩展到包括被占领的约旦河西岸、被围困的加沙地带、叙利亚的戈兰高地、埃及的西奈半岛以及约旦部分地区。

约旦外交部称内塔尼亚胡的言论是“危险且挑衅的升级”，威胁国家主权并违反《联合国宪章》。该部门表示，这种“妄想的主张”不会削弱巴勒斯坦人民的合法权利，只会加剧加沙和被占领的约旦河西岸的“暴力和冲突循环”。

巴勒斯坦权力机构将这些言论描述为“无视巴勒斯坦人民的合法权利”，并称其为“危险的挑衅和升级”，威胁地区安全。该机构重申其对以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国的承诺。

推荐的

卡塔尔外交部表示，这些言论反映了“占领者基于傲慢、激化危机和冲突以及公然侵犯国家主权的做法”。卡塔尔重申支持实现“公正、全面和可持续的和平”的努力。

沙特阿拉伯拒绝所谓的“扩张主义思想和项目”，并重申“巴勒斯坦人民在其土地上建立独立主权国家的历史和法律权利”。

阿拉伯联盟谴责以色列的“侵略性和扩张主义倾向”，警告称这对“阿拉伯国家集体安全构成严重威胁”。

以色列在2023年10月以来对加沙发动了大规模的种族灭绝行动，已造成超过61,700名巴勒斯坦人死亡，其中近一半是妇女和儿童。

国际刑事法院去年11月对内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特因在加沙的战争罪和反人类罪发出了逮捕令。以色列还在国际法院面临一项种族灭绝案件。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us