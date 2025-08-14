多个阿拉伯国家谴责以色列总理本雅明·内塔尼亚胡关于“大以色列”愿景的言论，称其威胁国家主权并违反国际法。

内塔尼亚胡周二在接受新闻频道i24采访时表示，他对“更大以色列”的愿景感到“非常依恋”，并称自己是在执行一项“历史和精神使命”，代表了“梦想来到这里的几代犹太人以及未来几代将来到这里的犹太人”。

“更大以色列”是以色列政治中的一个术语，指的是将其领土扩展到包括被占领的约旦河西岸、被围困的加沙地带、叙利亚的戈兰高地、埃及的西奈半岛以及约旦部分地区。

约旦外交部称内塔尼亚胡的言论是“危险且挑衅的升级”，威胁国家主权并违反《联合国宪章》。该部门表示，这种“妄想的主张”不会削弱巴勒斯坦人民的合法权利，只会加剧加沙和被占领的约旦河西岸的“暴力和冲突循环”。

巴勒斯坦权力机构将这些言论描述为“无视巴勒斯坦人民的合法权利”，并称其为“危险的挑衅和升级”，威胁地区安全。该机构重申其对以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国的承诺。