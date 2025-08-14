2025年8月14日
多个阿拉伯国家谴责以色列总理本雅明·内塔尼亚胡关于“大以色列”愿景的言论，称其威胁国家主权并违反国际法。
内塔尼亚胡周二在接受新闻频道i24采访时表示，他对“更大以色列”的愿景感到“非常依恋”，并称自己是在执行一项“历史和精神使命”，代表了“梦想来到这里的几代犹太人以及未来几代将来到这里的犹太人”。
“更大以色列”是以色列政治中的一个术语，指的是将其领土扩展到包括被占领的约旦河西岸、被围困的加沙地带、叙利亚的戈兰高地、埃及的西奈半岛以及约旦部分地区。
约旦外交部称内塔尼亚胡的言论是“危险且挑衅的升级”，威胁国家主权并违反《联合国宪章》。该部门表示，这种“妄想的主张”不会削弱巴勒斯坦人民的合法权利，只会加剧加沙和被占领的约旦河西岸的“暴力和冲突循环”。
巴勒斯坦权力机构将这些言论描述为“无视巴勒斯坦人民的合法权利”，并称其为“危险的挑衅和升级”，威胁地区安全。该机构重申其对以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国的承诺。
卡塔尔外交部表示，这些言论反映了“占领者基于傲慢、激化危机和冲突以及公然侵犯国家主权的做法”。卡塔尔重申支持实现“公正、全面和可持续的和平”的努力。
沙特阿拉伯拒绝所谓的“扩张主义思想和项目”，并重申“巴勒斯坦人民在其土地上建立独立主权国家的历史和法律权利”。
阿拉伯联盟谴责以色列的“侵略性和扩张主义倾向”，警告称这对“阿拉伯国家集体安全构成严重威胁”。
以色列在2023年10月以来对加沙发动了大规模的种族灭绝行动，已造成超过61,700名巴勒斯坦人死亡，其中近一半是妇女和儿童。
国际刑事法院去年11月对内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特因在加沙的战争罪和反人类罪发出了逮捕令。以色列还在国际法院面临一项种族灭绝案件。