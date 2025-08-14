国际
3分钟阅读
巴基斯坦警方遭恐怖袭击5人死亡
“巴基斯坦塔利班运动”（TTP）宣称对巴基斯坦境内的袭击事件负责。
巴基斯坦否认印度关于其资助恐怖主义的指控。 / AP
2025年8月14日

据官员透露，巴基斯坦西北部开伯尔-普赫图赫瓦省发生一系列由恐怖分子策划的袭击事件，导致5名警察殉职，8名警察受伤。

警方表示，周四共发生了四起袭击事件，其中三起导致警察伤亡。

大部分伤亡发生在上迪尔区的一次袭击中。周四清晨，武装分子伏击了一辆警察巡逻车，造成三名警察死亡，七人受伤。警官伊斯梅尔·汗（Ismail Khan）表示，这起袭击发生在例行巡逻期间。

在白沙瓦郊区的哈桑·凯尔（Hassan Khel），武装分子使用自动武器向一个警察局开火。白沙瓦首都警察局局长卡西姆·阿里·汗（Qasim Ali Khan）表示，交火中一名警察死亡，另一人受伤。

另外两起夜间袭击分别发生在下迪尔区的拉吉博克（Lajbok）地区和班努区的警察检查站。在拉吉博克，一名警察被杀；而在班努区的袭击中，没有人员伤亡报告。

巴基斯坦的恐怖组织巴基斯坦塔利班运动（Tehrik-i-Taliban Pakistan，简称TTP）自2007年以来一直试图推翻政府，并以其版本的伊斯兰法律取而代之。

自2022年底TTP单方面取消与巴基斯坦政府的停火协议以来，袭击事件明显增多。

根据独立机构巴基斯坦和平研究所的数据，2024年该恐怖组织在全国范围内发动了335起袭击，造成520人死亡。

