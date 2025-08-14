另外两起夜间袭击分别发生在下迪尔区的拉吉博克（Lajbok）地区和班努区的警察检查站。在拉吉博克，一名警察被杀；而在班努区的袭击中，没有人员伤亡报告。

巴基斯坦的恐怖组织巴基斯坦塔利班运动（Tehrik-i-Taliban Pakistan，简称TTP）自2007年以来一直试图推翻政府，并以其版本的伊斯兰法律取而代之。

自2022年底TTP单方面取消与巴基斯坦政府的停火协议以来，袭击事件明显增多。

根据独立机构巴基斯坦和平研究所的数据，2024年该恐怖组织在全国范围内发动了335起袭击，造成520人死亡。