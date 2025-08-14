国际
4分钟阅读
联合国安全理事会呼吁苏丹实现停火
苏丹过渡军事委员会呼吁在艾尔法谢尔立即停火,称快速支援部队的单方面行动可能加深冲突。
联合国安全理事会呼吁苏丹实现停火
苏丹首都喀土穆，苏丹军队士兵在与快速支援部队（RSF）交战后，走过被毁坏的军车旁。 / Reuters
2025年8月14日

联合国安理会拒绝了苏丹准军事组织快速支援部队（RSF）宣布成立平行治理机构的声明，警告此举威胁苏丹的统一、领土完整及地区稳定。

”安理会周三在一份声明中表示：“安理会成员拒绝了快速支援部队在其控制区域内建立平行治理机构的声明，并对这一举动可能导致国家分裂和加剧人道主义危机表示“严重关切”。

安理会“明确重申”对苏丹主权、独立、统一和领土完整的承诺，强调任何破坏这些原则的单方面行动都将危及苏丹的未来及更广泛地区的和平。

成员国提到安理会在6月通过的第2736号决议，该决议要求快速支援部队解除对重要人道主义枢纽北达尔富尔首府法希尔的围困，同时要求停止在周边地区的冲突。这些地区正面临饥荒和极端粮食短缺。

声明中提到，安理会成员敦促快速支援部队允许人道主义援助无障碍进入法希尔，并指出有报道称快速支援部队对该市发动了新一轮攻势。

联合国人权事务办公室表示，初步信息显示，快速支援部队周一在一次袭击中至少造成57名平民死亡，其中包括阿布舒克难民营的40名流离失所者。

安理会还谴责了最近在苏丹科尔多凡地区由各方发动的袭击，称这些袭击导致大量平民伤亡并扰乱了人道主义行动。

推荐的

呼吁对话

安理会成员强调，重启谈判对于停止冲突、实现持久停火以及为包括所有苏丹政治和社会各方在内的政治解决铺平道路至关重要。

他们要求各方保护平民，遵守国际法并履行第2736号决议，同时呼吁对严重违反行为追究责任。

声明还敦促所有国家避免采取可能加剧冲突的行动，并支持实现持久和平的努力。

目前快速支援部队控制着北科尔多凡和西科尔多凡的部分地区、南科尔多凡和蓝尼罗州的部分地区，以及达尔富尔五个州中的四个州。

自2023年4月以来，苏丹军队与快速支援部队之间的冲突持续升级。据联合国统计，冲突已导致超过2万人死亡，超过1400万人流离失所。

美国一所大学的统计结果显示，死亡人数可能高达约13万人。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us