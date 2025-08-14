联合国安理会拒绝了苏丹准军事组织快速支援部队（RSF）宣布成立平行治理机构的声明，警告此举威胁苏丹的统一、领土完整及地区稳定。

”安理会周三在一份声明中表示：“安理会成员拒绝了快速支援部队在其控制区域内建立平行治理机构的声明，并对这一举动可能导致国家分裂和加剧人道主义危机表示“严重关切”。

安理会“明确重申”对苏丹主权、独立、统一和领土完整的承诺，强调任何破坏这些原则的单方面行动都将危及苏丹的未来及更广泛地区的和平。

成员国提到安理会在6月通过的第2736号决议，该决议要求快速支援部队解除对重要人道主义枢纽北达尔富尔首府法希尔的围困，同时要求停止在周边地区的冲突。这些地区正面临饥荒和极端粮食短缺。

声明中提到，安理会成员敦促快速支援部队允许人道主义援助无障碍进入法希尔，并指出有报道称快速支援部队对该市发动了新一轮攻势。

联合国人权事务办公室表示，初步信息显示，快速支援部队周一在一次袭击中至少造成57名平民死亡，其中包括阿布舒克难民营的40名流离失所者。

安理会还谴责了最近在苏丹科尔多凡地区由各方发动的袭击，称这些袭击导致大量平民伤亡并扰乱了人道主义行动。