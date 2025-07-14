据叙利亚内政部周一的初步报告显示，在叙利亚南部苏韦达省，贝都因部落武装与德鲁兹民兵之间的冲突导致超过30人死亡，近100人受伤。

内政部对周日晚间在苏韦达省阿尔马库斯地区发生的“血腥事态”表示深切关注和哀悼，称冲突发生在“当地武装团体与部落”之间。

内政部补充道：“在此背景下，内政部确认，其部队将与国防部协调，直接介入该地区以解决冲突，停止交火，恢复安全，追究事件责任人，并将其移交相关司法机构处理。”

国家通讯社SANA报道称，一些部署在该地区的军队在试图保护平民免受非法武装团体侵害时也牺牲了。

目前尚未公布有关伤亡人数的进一步细节。

叙利亚内政部长阿纳斯·哈塔卜表示，“国家机构，尤其是军事和安全机构的缺失”是苏韦达省及其周边地区持续紧张局势的主要原因。

哈塔卜在其X账号上写道：“除了实施安全措施并激活机构职能以确保社会和平和恢复正常生活外，别无他法。”

周日晚间，苏韦达地区的贝都因部落与德鲁兹民兵之间爆发武装冲突，导致平民和民兵成员伤亡。

叙利亚独裁者巴沙尔·阿萨德在执政近25年后，于去年12月逃往俄罗斯，结束了自1963年以来由复兴党主导的政权。

今年1月，由总统艾哈迈德·沙拉领导的过渡政府在叙利亚成立。