据阿富汗国家广播电视台（RTA）报道，上周日晚间阿富汗东部发生地震，造成至少500人死亡，1000多人受伤。

由塔利班领导的喀布尔卫生部门表示，他们仍在确认官方伤亡数字，同时努力与偏远地区取得联系。

此前该国信息部曾向安纳托利亚通讯社透露，这已导致超过250人死亡，500人受伤。

美国地质调查局（USGS）记录显示，地震发生在格林尼治时间19:17，震中位于贾拉拉巴德东北偏东27公里处，震源深度为8公里。

一名信息部官员向安纳托利亚通讯社表示，库纳尔省的努尔加尔、索基、瓦特普尔、曼奥吉和查帕达拉等地区均报告出现人员伤亡。

他补充说，死亡和受伤人数尚未最终确定，因为官员们仍在与许多偏远地区的居民取得联系，救援队也正在赶往灾区。

由于山体滑坡，通往索基区的德瓦古尔和努尔加尔区的马扎尔达拉的道路被阻断，给救援队进入受灾地区带来了困难。