阿富汗发生强烈地震 至少5百人丧生
阿富汗库纳尔省发生6.0级地震，救援人员和居民正在参与营救工作,来自中央和附近省份的支援团队正赶往该地区。
阿富汗东部发生6.0级地震，至少10人死亡。 / X
2025年9月1日

据阿富汗国家广播电视台（RTA）报道，上周日晚间阿富汗东部发生地震，造成至少500人死亡，1000多人受伤。

由塔利班领导的喀布尔卫生部门表示，他们仍在确认官方伤亡数字，同时努力与偏远地区取得联系。

此前该国信息部曾向安纳托利亚通讯社透露，这已导致超过250人死亡，500人受伤。

美国地质调查局（USGS）记录显示，地震发生在格林尼治时间19:17，震中位于贾拉拉巴德东北偏东27公里处，震源深度为8公里。

一名信息部官员向安纳托利亚通讯社表示，库纳尔省的努尔加尔、索基、瓦特普尔、曼奥吉和查帕达拉等地区均报告出现人员伤亡。

他补充说，死亡和受伤人数尚未最终确定，因为官员们仍在与许多偏远地区的居民取得联系，救援队也正在赶往灾区。

由于山体滑坡，通往索基区的德瓦古尔和努尔加尔区的马扎尔达拉的道路被阻断，给救援队进入受灾地区带来了困难。

当地居民称，这是该国经历过的最强烈地震之一。

阿富汗临时政府发言人扎比胡拉·穆贾希德证实，地震造成了人员伤亡。

他在社交平台X上写道：“遗憾的是，今晚的地震在我们东部的一些省份造成了生命和财产损失。”

穆贾希德表示，当地官员和居民正在进行救援工作，来自中央和附近省份的支援队伍也正赶往灾区。

他补充道：“将动用所有可用资源来挽救生命”。

根据美国地质调查局的数据，在这次主要地震之后，同一地区又发生了两次5.2级地震。

