以色列军队继续在叙利亚南部进行跨境袭击
据国家媒体报道，以色列军队向库奈特拉乡村的拉斯姆·拉瓦迪地区和萨姆达尼亚·加尔比亚推进。
以色列扩张了其对叙利亚戈兰高地的占领，此举违反了1974年的脱离接触协议。 / AP
2025年8月28日

当地媒体报道，以色列军队继续在叙利亚南部库奈特拉乡村地区进行突袭，这是对叙利亚主权的最新侵犯。

据国家电视台 Al-Ikhbariyah 报道，以色列军队周三推进至库奈特拉乡村的拉斯姆·拉瓦迪地区，该地区位于被占领的戈兰高地的缓冲区内，靠近萨姆达尼亚·加尔比亚镇。

以色列军方尚未对这一媒体报道作出回应。

整个八月，以色列军队在叙利亚西南部的库奈特拉省进行了五次突袭，最近一次发生在周二早些时候，导致一人死亡。

致命的无人机袭击

叙利亚周三谴责了一次致命的以色列无人机袭击，该袭击在叙利亚南部大马士革乡村地区造成六名士兵死亡。

叙利亚外交部在一份声明中表示，“这一侵略严重违反了国际法和联合国宪章，是对叙利亚主权和领土完整的公然侵犯。”

外交部称，以色列的袭击是“以色列占领当局一贯采取的侵略性政策的一部分，旨在破坏地区的安全与稳定。”

声明重申了叙利亚根据国际法条款捍卫其领土和人民的合法权利。

叙利亚呼吁国际社会，特别是联合国安理会，“承担其法律和道义责任，制止这些反复的侵略行为，并敦促以色列占领当局停止对叙利亚、其人民及国家机构的持续侵犯。”

支持大马士革

土耳其此前强烈谴责以色列在叙利亚的扩大打击行动，认为这些行为侵犯了叙利亚的领土完整和统一，并呼吁立即停止，同时重申支持叙利亚的稳定与主权。

沙特阿拉伯、卡塔尔和约旦也谴责以色列对叙利亚的持续突袭，称其为对主权、国际法以及1974年与以色列签署的脱离接触协议的公然违反。

利雅得重申支持叙利亚的统一与重建，反对任何分裂主义议程，并敦促国际社会采取行动结束以色列的袭击。

多哈将这些突袭描述为对国际意志的挑战，并呼吁对以色列采取果断措施，警告其对地区和全球安全构成威胁。

安曼同样谴责这些行为是危险的升级，破坏了叙利亚的主权和地区稳定，并强调其对叙利亚人民和领土完整的全面声援。

