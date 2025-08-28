当地媒体报道，以色列军队继续在叙利亚南部库奈特拉乡村地区进行突袭，这是对叙利亚主权的最新侵犯。

据国家电视台 Al-Ikhbariyah 报道，以色列军队周三推进至库奈特拉乡村的拉斯姆·拉瓦迪地区，该地区位于被占领的戈兰高地的缓冲区内，靠近萨姆达尼亚·加尔比亚镇。

以色列军方尚未对这一媒体报道作出回应。

整个八月，以色列军队在叙利亚西南部的库奈特拉省进行了五次突袭，最近一次发生在周二早些时候，导致一人死亡。

致命的无人机袭击

叙利亚周三谴责了一次致命的以色列无人机袭击，该袭击在叙利亚南部大马士革乡村地区造成六名士兵死亡。

叙利亚外交部在一份声明中表示，“这一侵略严重违反了国际法和联合国宪章，是对叙利亚主权和领土完整的公然侵犯。”

外交部称，以色列的袭击是“以色列占领当局一贯采取的侵略性政策的一部分，旨在破坏地区的安全与稳定。”