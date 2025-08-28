2025年8月28日
英格兰教会的虐待受害者表示，在一项为他们提供赔偿的计划中，近200名幸存者的个人信息因数据泄露而被泄露。
这一事件对英格兰教会来说是又一次打击。此前，教会因一系列性虐待案件以及坎特伯雷大主教贾斯廷·韦尔比在11月因未能妥善处理一起儿童虐待案件而辞职，正在努力恢复公众信任。
作为全球8500万英格兰教会信徒的核心机构，英格兰教会在其管理机构于2月召开会议时批准了一个独立的受害者赔偿计划，同时对其保护结构进行了更广泛的改革。
据由教会虐待受害者成立的“幸存者之家”组织称，周二晚间，一封包含194名受害者详细信息的电子邮件被发送给已注册赔偿计划的人士，以及律师事务所和教会官员。
该组织表示，这封邮件是由负责管理赔偿计划的律师事务所Kennedys Law发送的，但几分钟后被撤回。
该组织指出，“幸存者之家”，这次泄露事件强化了“赔偿计划本应解决的保护和关怀方面的失败”。
‘深感遗憾的数据事件’
英格兰教会表示，他们已知悉这一“深感遗憾的数据事件”，并且Kennedys Law已对此次泄露事件负全责。
教会在一份声明中说道，“我们认识到这一事件给受害者，尤其是那些信任该计划会妥善保管其信息的幸存者，带来的痛苦。”
该律师事务所未立即回应置评请求。
英国隐私监管机构信息专员办公室的一位发言人表示，他们已知悉此事件，并正在评估所提供的信息。
代表虐待受害者的律师大卫·格林伍德呼吁教会对受影响的人进行赔偿。
他说，他的一位客户（不愿透露姓名）已提出投诉，并表示：“根据法律，我有权终身匿名。这一保护现在因非我选择的原因而被严重破坏。”