英格兰教会的虐待受害者表示，在一项为他们提供赔偿的计划中，近200名幸存者的个人信息因数据泄露而被泄露。

这一事件对英格兰教会来说是又一次打击。此前，教会因一系列性虐待案件以及坎特伯雷大主教贾斯廷·韦尔比在11月因未能妥善处理一起儿童虐待案件而辞职，正在努力恢复公众信任。

作为全球8500万英格兰教会信徒的核心机构，英格兰教会在其管理机构于2月召开会议时批准了一个独立的受害者赔偿计划，同时对其保护结构进行了更广泛的改革。

据由教会虐待受害者成立的“幸存者之家”组织称，周二晚间，一封包含194名受害者详细信息的电子邮件被发送给已注册赔偿计划的人士，以及律师事务所和教会官员。

该组织表示，这封邮件是由负责管理赔偿计划的律师事务所Kennedys Law发送的，但几分钟后被撤回。

该组织指出，“幸存者之家”，这次泄露事件强化了“赔偿计划本应解决的保护和关怀方面的失败”。

‘深感遗憾的数据事件’