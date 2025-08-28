澳大利亚外交部长黄英贤驳斥了伊朗否认参与在澳大利亚境内反犹太袭击的说法，称德黑兰已经“越界”。

周三黄英贤（Penny Wong）在接受澳大利亚广播公司（ABC）电台采访时，为政府驱逐伊朗大使的决定进行了辩护，并表示这是经过长期调查后作出的决定。

她说：“我们当然看到了伊朗外长的声明，但我们对此表示拒绝。”

黄英贤还警告澳大利亚人不要前往伊朗，并指出该国长期以来一直被列为“禁止旅行”目的地。

她补充道：“显然，这使得局势更加复杂，部分原因是我们在伊朗已经没有澳大利亚人员可以协助在当地的澳大利亚人。我的信息很明确：不要前往伊朗。如果你在伊朗，请尽快回国。”

她的上述声明是在伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐（Abbas Araghchi）否认伊朗参与任何在澳大利亚的袭击，并称澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）为“软弱的政治家”之后发表的。