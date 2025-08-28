2025年8月28日
澳大利亚外交部长黄英贤驳斥了伊朗否认参与在澳大利亚境内反犹太袭击的说法，称德黑兰已经“越界”。
周三黄英贤（Penny Wong）在接受澳大利亚广播公司（ABC）电台采访时，为政府驱逐伊朗大使的决定进行了辩护，并表示这是经过长期调查后作出的决定。
她说：“我们当然看到了伊朗外长的声明，但我们对此表示拒绝。”
黄英贤还警告澳大利亚人不要前往伊朗，并指出该国长期以来一直被列为“禁止旅行”目的地。
她补充道：“显然，这使得局势更加复杂，部分原因是我们在伊朗已经没有澳大利亚人员可以协助在当地的澳大利亚人。我的信息很明确：不要前往伊朗。如果你在伊朗，请尽快回国。”
她的上述声明是在伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐（Abbas Araghchi）否认伊朗参与任何在澳大利亚的袭击，并称澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）为“软弱的政治家”之后发表的。
阿拉格齐周二晚间在社交媒体平台X（原推特）上发文说：“伊朗是世界上包括数十座犹太教堂的最古老犹太社团之一的家园。我们在本国尽最大努力保护它们。然而指责伊朗在澳大利亚袭击这些场所，完全没有道理。”
他补充道：“伊朗正在为澳大利亚人民对巴勒斯坦的支持付出代价。堪培拉应该明白，试图讨好由战犯领导的政权只会助长内塔尼亚胡及其同伙的气焰。”
声称伊朗在澳大利亚境内指使反犹太袭击的澳大利亚，周二驱逐了伊朗大使，并暂停了其驻德黑兰大使馆的运作。
这是自第二次世界大战以来，澳大利亚首次驱逐一位大使。
澳大利亚计划把伊朗革命卫队列为恐怖组织。