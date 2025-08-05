2025年8月5日
德国总理弗里德里希·默茨执政联盟中的一位高级议员表示，柏林方面应该考虑对以色列实施制裁，包括部分停止武器出口或暂停一项欧盟范围内的政治协议。
德国社会民主党（SPD）议会党团副主席西姆捷·默勒（Siemtje Moeller）周一发出的这一呼吁，虽然反映了柏林方面对以色列的措辞正在加强，但尚未促成任何具体的政策变化。
默勒是德国社会民主党（SPD）的一位重要成员，该党今年加入了默茨领导的保守派阵营，她在上周与外交部长约翰·瓦德弗尔（Johann Wadephul）访问以色列后，致信德国社会民主党议员。路透社援引莫勒的信函写道：“我的评估是，如果没有压力，以色列政府将不会采取任何行动。如果近期内没有实现具体的改善，就必然会产生后果。”
莫勒表示，承认巴勒斯坦国不应成为“禁忌”，并补充说，以色列声称对加沙的援助没有任何限制，这种说法难以令人信服。
在此期间，莫勒要求立即无条件释放被哈马斯劫持的人质。她表示，哈马斯不应再干预加沙的政治未来。
英国、加拿大和法国宣布今年9月在联合国大会上准备承认在以色列占领的巴勒斯坦领土上建立巴勒斯坦国后，西方国家加大了对以色列的压力。然而，以色列批评法国、英国和加拿大，称这一决定将奖励哈马斯。批评人士认为，德国的回应过于谨慎，这源于挥之不去的大屠杀历史负罪感以及有影响力的媒体圈的亲以色列情绪，削弱了西方对以色列施加有效压力的能力。
加沙卫生官员称，自2023年10月7日以来，以色列对人口稠密的加沙地带的空袭和地面袭击已造成6万多名巴勒斯坦人死亡。
加沙卫生官员表示，由于以色列的封锁，死于饥饿和营养不良的平民人数正在上升。随着饥饿儿童的画面震惊世界，对以色列削减援助的批评也愈演愈烈。