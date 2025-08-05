在此期间，莫勒要求立即无条件释放被哈马斯劫持的人质。她表示，哈马斯不应再干预加沙的政治未来。

英国、加拿大和法国宣布今年9月在联合国大会上准备承认在以色列占领的巴勒斯坦领土上建立巴勒斯坦国后，西方国家加大了对以色列的压力。然而，以色列批评法国、英国和加拿大，称这一决定将奖励哈马斯。批评人士认为，德国的回应过于谨慎，这源于挥之不去的大屠杀历史负罪感以及有影响力的媒体圈的亲以色列情绪，削弱了西方对以色列施加有效压力的能力。

加沙卫生官员称，自2023年10月7日以来，以色列对人口稠密的加沙地带的空袭和地面袭击已造成6万多名巴勒斯坦人死亡。

加沙卫生官员表示，由于以色列的封锁，死于饥饿和营养不良的平民人数正在上升。随着饥饿儿童的画面震惊世界，对以色列削减援助的批评也愈演愈烈。