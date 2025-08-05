以色列内阁已批准一项机制，允许通过私营部门以“逐步且可控”的方式向被封锁的加沙地带运送物资。

以色列负责执行加沙封锁的军事机构COGAT在周二的一份声明中表示：“此举旨在增加进入加沙的人道援助量，同时减少对联合国和国际组织援助收集的依赖。”

声明还提到，作为新机制的一部分，已批准少量当地商人参与。

此举发生在以色列对加沙实施的严密封锁背景下，该封锁已使加沙240万居民濒临饥荒。

根据加沙巴勒斯坦卫生部的数据，自2023年10月以来，至少有180人因饥饿和营养不良死亡，其中包括93名儿童。

加沙的巴勒斯坦政府媒体办公室在周一表示，自7月27日以来，以色列仅允许674辆援助卡车进入加沙，这仅占加沙每日最低需求600辆卡车的14%。