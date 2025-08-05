加沙战争
3分钟阅读
以色列声称正在放松对加沙私营部门货物进入的限制
据巴勒斯坦卫生部称, 自5月27日以来, 在加沙的救援中心附近, 至少有1,516名寻求援助者被以色列军火击中,10,067人受伤。
以色列声称正在放松对加沙私营部门货物进入的限制
The Israeli-crafted aid scheme has been widely criticised as being ineffective as well as being a “death trap” for starving civilians. / AP
2025年8月5日

以色列内阁已批准一项机制，允许通过私营部门以“逐步且可控”的方式向被封锁的加沙地带运送物资。

以色列负责执行加沙封锁的军事机构COGAT在周二的一份声明中表示：“此举旨在增加进入加沙的人道援助量，同时减少对联合国和国际组织援助收集的依赖。”

声明还提到，作为新机制的一部分，已批准少量当地商人参与。

此举发生在以色列对加沙实施的严密封锁背景下，该封锁已使加沙240万居民濒临饥荒。

根据加沙巴勒斯坦卫生部的数据，自2023年10月以来，至少有180人因饥饿和营养不良死亡，其中包括93名儿童。

加沙的巴勒斯坦政府媒体办公室在周一表示，自7月27日以来，以色列仅允许674辆援助卡车进入加沙，这仅占加沙每日最低需求600辆卡车的14%。

推荐的

卫生部指出，自5月27日以来，至少有1,516名寻求援助者在美国运营的加沙援助分发中心附近被以色列火力击毙，另有10,067人受伤。

以色列制定的援助方案被广泛批评为无效，并被形容为对饥饿平民的“死亡陷阱”。

以色列军队自2023年10月7日以来拒绝国际社会的停火呼吁，对加沙展开了残酷的军事攻势，已导致近61,000名巴勒斯坦人死亡，其中几乎一半是妇女和儿童。以色列的军事行动摧毁了加沙地带，使其濒临饥荒。

去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出逮捕令，指控其在加沙犯下战争罪和反人类罪。

此外，以色列还因其对加沙的战争面临国际法院的种族灭绝指控。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us