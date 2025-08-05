2025年8月5日
以色列内阁已批准一项机制，允许通过私营部门以“逐步且可控”的方式向被封锁的加沙地带运送物资。
以色列负责执行加沙封锁的军事机构COGAT在周二的一份声明中表示：“此举旨在增加进入加沙的人道援助量，同时减少对联合国和国际组织援助收集的依赖。”
声明还提到，作为新机制的一部分，已批准少量当地商人参与。
此举发生在以色列对加沙实施的严密封锁背景下，该封锁已使加沙240万居民濒临饥荒。
根据加沙巴勒斯坦卫生部的数据，自2023年10月以来，至少有180人因饥饿和营养不良死亡，其中包括93名儿童。
加沙的巴勒斯坦政府媒体办公室在周一表示，自7月27日以来，以色列仅允许674辆援助卡车进入加沙，这仅占加沙每日最低需求600辆卡车的14%。
卫生部指出，自5月27日以来，至少有1,516名寻求援助者在美国运营的加沙援助分发中心附近被以色列火力击毙，另有10,067人受伤。
以色列制定的援助方案被广泛批评为无效，并被形容为对饥饿平民的“死亡陷阱”。
以色列军队自2023年10月7日以来拒绝国际社会的停火呼吁，对加沙展开了残酷的军事攻势，已导致近61,000名巴勒斯坦人死亡，其中几乎一半是妇女和儿童。以色列的军事行动摧毁了加沙地带，使其濒临饥荒。
去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出逮捕令，指控其在加沙犯下战争罪和反人类罪。
此外，以色列还因其对加沙的战争面临国际法院的种族灭绝指控。