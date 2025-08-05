特朗普政府在面临强烈反对后，撤回了威胁扣留至少19亿美元灾害准备资金的决定。这些资金原本计划提供给支持抵制以色列或以色列公司的州和地方政府。

美国国土安全部（DHS）似乎从其内部条款中删除了一项有争议的条款。此前，这项条款要求获得拨款的申请者不得支持切断与以色列公司或与以色列有业务往来的公司的商业联系。

这一条款最初于今年4月加入，明确规定申请者“不得支持切断商业关系，或以任何方式限制与以色列公司或与以色列有业务往来的公司的商业关系。”

在媒体周五报道11项新的联邦拨款通知中提到这一旧条款后，引发了公众的愤怒和对政治胁迫的指责，该条款随后被悄然删除。

国土安全部在社交媒体平台X上写道：“目前没有任何与以色列相关的FEMA（联邦紧急事务管理署）要求出现在任何现行的拨款通知中。没有任何州因此失去资金，也没有新增条件被强加。”