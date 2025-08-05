国际
美国遭公众强烈反对 取消将救灾援助与反以抵制运动立场挂钩的决定
特朗普政府删除了威胁要从支持抵制以色列的实体中扣除19亿美元灾难救助资金的条款, 这是在遭到MAGA支持者的强烈反对后做出的决定。
2025年8月5日

特朗普政府在面临强烈反对后，撤回了威胁扣留至少19亿美元灾害准备资金的决定。这些资金原本计划提供给支持抵制以色列或以色列公司的州和地方政府。

美国国土安全部（DHS）似乎从其内部条款中删除了一项有争议的条款。此前，这项条款要求获得拨款的申请者不得支持切断与以色列公司或与以色列有业务往来的公司的商业联系。

这一条款最初于今年4月加入，明确规定申请者“不得支持切断商业关系，或以任何方式限制与以色列公司或与以色列有业务往来的公司的商业关系。”

在媒体周五报道11项新的联邦拨款通知中提到这一旧条款后，引发了公众的愤怒和对政治胁迫的指责，该条款随后被悄然删除。

国土安全部在社交媒体平台X上写道：“目前没有任何与以色列相关的FEMA（联邦紧急事务管理署）要求出现在任何现行的拨款通知中。没有任何州因此失去资金，也没有新增条件被强加。”

该部此外还称：“联邦紧急事务管理局的拨款继续受现有法律和政策的管辖，而不是政治测试。”

该部门补充道：“美国国土安全部（DHS）将执行所有反歧视法律和政策，包括与BDS运动相关的基于反犹太主义的歧视行为。任何涉及种族歧视的个人和组织一美元联邦资金都不应该获得。”

被撤销的要求曾适用于一系列关键项目，包括紧急食品和庇护、港口安全以及搜救行动。这一政策甚至在特朗普支持者的MAGA阵营中也引发了批评。

政治评论员坎迪斯·欧文斯在X平台上发文称：“剥夺那些不支持你朋友进行种族灭绝的美国人的资金。特朗普已经完全背叛了美国，站在内塔尼亚胡一边。”

