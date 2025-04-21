沙特石油巨头阿美石油公司（Aramco）周一宣布，与中国电动汽车（EV）制造商比亚迪（BYD）签署了一项联合开发协议，旨在探索在新能源车辆技术开发领域的合作。

该协议由阿美旗下的沙特阿美技术公司（SATC）签署，目标是提升车辆效率和环保性能。这一举措正值沙特加快向清洁交通转型的关键时期。

人们还记得，美国电动汽车制造商特斯拉也于 4 月 10 日在利雅得举行活动，进军沙特阿拉伯市场。由于首席执行官埃隆·马斯克卷入政治争议，特斯拉在2025年第一季度的全球销量下降了13%，特斯拉目前的目标是重振销售业绩。

阿美石油公司技术监督与协调高级副总裁阿里-梅沙里（Ali A. Al-Meshari）表示："阿美石油公司正在探索优化运输效率的各种方法，从创新型低碳燃料到先进的动力系统。

增加电动车普及率

沙特设定了一个雄心勃勃的目标，计划在五年内将电动车普及率从1%提升至30%。然而，该国面临基础设施方面的挑战。截至2024年，仅记录到101个电动车充电站。

特斯拉已宣布计划在沙特主要城市推出在线销售、快闪店以及超级充电站，以支持其扩张。

作为全球最大的两家电动车制造商，特斯拉和比亚迪正日益争夺全球市场主导地位。比亚迪凭借其快速增长和低成本车型，对特斯拉在关键地区的市场份额构成了压力。