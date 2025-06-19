土耳其第五代战斗机可汗（KAAN）通过一项具有里程碑意义的出口协议，彰显了该国在技术雄心和战略可信度方面的重大成就。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安近日宣布，土耳其将向印度尼西亚出口48架KAAN战斗机。这不仅是一个历史性的协议，也是土耳其国防发展道路上的一个重要转折点。

这一协议体现了国际社会对土耳其提供先进、战备技术能力的日益信任。

“根据我们与友好兄弟国家印度尼西亚的协议，48架KAAN战斗机将在土耳其生产并出口，”埃尔多安总统通过其官方社交媒体账号表示。

“在生产过程中，我们也将利用印度尼西亚的本地工业能力。”

这一协议是在两国之间一系列高层外交访问之后达成的，标志着外界对土耳其国防产品的看法发生了重大变化：不仅仅是价格实惠的替代品，更是可靠的尖端资产。

“这一协议展现了我们本土国防工业的实力，”总统说道。

“我要祝贺所有参与的机构，特别是我们的国防工业局和TUSAS（土耳其航空航天工业公司），感谢他们为达成这一历史性协议所做的努力。我希望这一合作能为两国带来繁荣，并向印度尼西亚总统苏比安托的领导力和远见致以诚挚的感谢。”

全球所需要的战斗机

KAAN作为第五代多用途战斗机，代表了土耳其航空航天工程的巅峰之作。

它以其先进的机动性、低雷达信号特征和人工智能驱动的航空电子设备脱颖而出。

KAAN在空对空和空对地作战中的卓越性能，体现了土耳其在国防技术自给自足方面的战略追求。

KAAN成功的背后是土耳其航空航天工业公司（TUSAS）。该公司首席执行官梅赫梅特·德米罗格鲁解释了飞机的结构化开发和性能路线图如何推动了日益增长的需求。

“KAAN项目正在按计划推进，”德米罗格鲁在接受TRT World采访时表示。

“我们的第二架原型机预计将在2025年底或2026年初试飞，随后很快会有第三架。我们的目标是在2025年同时拥有至少两架——理想情况下是三架——KAAN战斗机试飞。”

根据总经理的说法，全面交付土耳其空军的时间表定在2028年底或2029年初。

TUSAS计划到2034年生产500架飞机，这一目标反映了国际需求和对该平台未来的信心。

“KAAN是航空航天工程领域国家转型的皇冠明珠，”德米罗格鲁表示。

谈到公司的发展路线图，他表示TUSAS正在进入新市场，目标是将收入从去年的约30亿美元增加到2025年的43亿美元。

该公司员工人数已接近16,000人，目前在美国、欧洲和亚洲开展业务。

“我们与波音、空客和Spirit Aerosystems等全球航空航天领导者密切合作，并得到了400多个先进制造系统的支持，”德米罗格鲁补充道。

信任的动力：TF35000发动机

对于一架第五代战斗机来说，要赢得全球信任，其动力系统必须与雄心相匹配。这正是TEI的TF35000发动机的作用所在。

土耳其航空发动机工业公司（TEI）首席执行官马赫穆特·阿克西特在接受TRT World独家采访时分享了发动机的重要性：

“KAAN不仅仅是一架飞机，它是一个完全本土化的系统。我们与合作伙伴TRMOTOR一起，完全依靠国内能力开发了这架飞机的核心——TF35000发动机。”

该发动机的设计在海平面上提供35,000磅推力，优化了燃油效率，并具有适合第五代战斗需求的独特架构。

“TF35000不仅仅是一个发动机项目，”他说。“它是一个国家生态系统的建设，从高温材料和测试基础设施到生产能力和工程卓越性。”

TF35000发动机将为出口到印度尼西亚的48架KAAN战斗机提供动力。

“通过这一点，我们不仅在出口第五代战斗机，还在出口由土耳其开发和制造的最复杂和最关键的组件。这是迈向战略技术独立的变革性飞跃，”阿克西特说道。

KAAN 作为战略信号的重要性

国防分析师阿尔达·梅夫鲁托格鲁对KAAN作为全球可信产品的原因提供了独立见解。

“KAAN是一款仍在测试中的第五代战斗机，预计将在2030年代初全面投入使用。一旦完成，它将成为土耳其空军打击能力的中坚力量，”梅夫鲁托格鲁在接受TRT World采访时表示。

“与印度尼西亚的协议是一个强有力的信号。获得这样一个战略平台需要长期承诺和信任，这一协议突显了对土耳其航空航天领域日益增长的信心。”

他强调了KAAN在空战之外的作用，提到其本土制造的发动机和先进的航空电子设备。他表示，这款战斗机将增强土耳其在空中的威慑力。

“这是国家能力和为未来做好准备的体现”，他说。

从原型机到实力象征

KAAN于2024年2月的首次试飞标志着一个象征性和技术性的里程碑。其名字由埃尔多安总统在2023年的“未来世纪”活动中揭晓，自此成为土耳其国防新时代的代名词。

“我们见证的不仅仅是一份国防合同，”埃尔多安总统曾表示。“我们正在见证一个主权航空航天强国的崛起。”

这一势头仍在继续。在第55届巴黎航展上，土耳其领先的无人机制造商Baykar与意大利的Leonardo签署了一项联合开发下一代无人系统的合资协议。

这一合作是对土耳其工程能力的又一次信任投票。

从战斗机到无人机，从国家生产线到全球发射平台，土耳其不仅仅是在制造武器，而是在打造“主权航空航天力量”，正如埃尔多安总统所言。