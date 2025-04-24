针对印度就有争议的克什米尔邦发生的致命袭击所采取的外交措施，巴基斯坦政府宣布召开罕见的国家安全委员会会议。

副总理兼外交部长伊沙克·达尔表示，国家安全委员会由高级文职和军方官员组成，仅在面临外部威胁或重大恐怖袭击时召开，此会议将于周四举行。

此前，印度在未提供任何证据的情况下，于周三采取了一系列外交措施，指责巴基斯坦支持“跨境恐怖主义”，这是针对印度控制的克什米尔地区发生的致命袭击事件的回应。

此次袭击由疑似武装分子实施，导致两个拥有核武器的国家关系跌至近年来的最低点。一些人担心，印度的外交行动可能只是系列措施的开端，甚至可能引发军事行动的风险。

印度的措施包括暂停一项重要的水资源共享协议以及关闭主要陆地边境通道。这些措施是在周二发生致命袭击后采取的。当时，身份不明的枪手在印度控制的克什米尔帕哈甘地区向游客开火，造成26人死亡，其中包括一名尼泊尔人。这是喜马拉雅地区25年来对平民最致命的袭击。

袭击发生在风景如画的帕哈甘小镇，该地因吸引印度游客而闻名。

印度警方指控武装分子策划了此次袭击。目前尚无任何组织宣称对此负责。周三，印度士兵仍在搜捕枪手。

据报道，数万名警察和士兵在该地区展开行动，设立了更多的检查站。他们检查车辆，使用直升机搜寻森林覆盖的山区，并在某些地区传唤前武装分子到警察局接受审问。

据半岛电视台报道，印度警方在查明周二袭击事件的过程中，已在查谟和克什米尔地区拘留了至少1500人。

一个名为“克什米尔抵抗”的此前未知的武装组织在社交媒体上发表声明，声称对袭击负责。该组织表示，印度当局已在争议地区安置了超过8.5万名“外来者”，并称周二被袭击者并非“普通游客”，而是“与印度安全机构有关联的人”。

该组织的声明尚未得到独立证实。

巴基斯坦称此次袭击是印度右翼政府策划的“假旗行动”，并警告将对印度的措施作出“针锋相对的回应”，达尔表示。

巴基斯坦国防部长霍瓦贾·阿西夫称此事件为“假旗行动”。

“我们不能完全排除这种可能性，这种可能性始终存在，”他对巴基斯坦媒体表示。

克什米尔争端

自1989年以来，印度控制的克什米尔地区的武装分子一直在反抗新德里的统治。许多穆斯林克什米尔人支持武装分子希望将该地区统一到巴基斯坦统治之下或成为独立国家。

印度坚持认为克什米尔的叛乱是“巴基斯坦支持的恐怖主义”。巴基斯坦否认这一指控，许多克什米尔人认为这是合法的自由斗争。数万名平民、武装分子和政府军在冲突中丧生。

近年来，克什米尔山谷——反印叛乱的核心地区——的暴力活动有所减少。

政府军与武装分子的战斗主要转移到查谟地区的偏远地区，包括拉焦里、普恩奇和卡图阿，印度军队曾在这些地区遭遇了致命袭击。