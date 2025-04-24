国际货币基金组织（IMF）表示，美国总统唐纳德·特朗普的关税计划增加了公共财政的风险，并警告各国应控制支出计划，为“更严峻”的权衡做好准备。

IMF财政事务部负责人维托·加斯帕尔周三在发布《财政监测报告》时对记者表示，过去六个月中，“全球经济前景显著恶化，经济产出的风险升高，并倾向于下行。”

特朗普总统对主要贸易伙伴实施关税的反复举措导致市场波动加剧，令试图应对不确定性的投资者感到不安。

IMF和世界银行在华盛顿举行的全球金融领导人春季会议期间发布了这份关于公共财政的预测报告。根据新的预测，IMF预计全球政府债务总额将上升至今年经济产出的95%以上，并在2030年接近GDP的100%。

加斯帕尔在报告发布前接受法新社采访时表示，IMF预计公共债务的增长幅度将与2023年和2024年的总增长幅度相当。

“全球范围内公共债务呈现出显著的增长趋势，”他说。

“不确定性日益增加”

IMF在报告中警告称，关税和经济政策的不确定性加剧，加上主要经济体债券收益率上升、新兴市场利差扩大、外援削减以及欧洲国防支出增加，都使全球债务前景更加复杂。

加斯帕尔补充道：“在经济增长前景减弱、融资成本上升和风险上升的背景下，财政政策现在必须在减少债务、建立不确定性缓冲和解决支出压力之间做出更明智的选择。”

尽管公共支出水平可能带来政治挑战，但正确的政策也可以“在可能非常严峻的宏观经济环境中成为信心和支持的来源，”加斯帕尔对法新社表示。

“贸易调整可能对社区造成严重影响，针对性和临时性的支持措施可能是一个解决方案，”他补充道。

IMF预计，今年全球三分之一以上的经济体（占全球GDP的75%）将出现债务增加。

这包括美国、中国、德国、英国和法国等许多全球最大经济体。

但加斯帕尔指出，这些国家在处理债务问题时将面临截然不同的现实。

“中国和美国都是大陆型经济体，”他说。“它们拥有其他经济体所没有的空间。”

“美国在收入和支出方面都有多种选择来控制预算赤字，稳定公共债务水平，并降低公共债务水平，”他补充道。

“具体如何实现取决于……美国政治体系中的决策，”他说。

对于中国，加斯帕尔指出，当局“最终”需要解决公共债务问题，但目前应将注意力集中在提供有针对性的支持以转型经济上。

“目前，中国的财政支持是受欢迎的，”他说。“这有助于将中国的增长重新平衡到国内经济。”

“通过这样做，有助于减少外部失衡。”