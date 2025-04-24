美国参议员埃德·马基谴责移民当局拘留土耳其公民富布赖特项目学者鲁梅萨·奥兹图尔克，称此案是“国家耻辱”，是特朗普政府“独裁”镇压的一部分。

马基周三与众议员艾安娜·普雷斯利和吉姆·麦戈文一起访问了路易斯安那州的美国移民和海关执法局拘留中心，之后在波士顿洛根机场向记者发表了讲话。

美国立法机构成员前往路易斯安那州会见被美国移民及海关执法局关押的奥兹图尔克和巴勒斯坦裔美国人马哈茂德·哈利尔。

“奥兹图尔克未经指控直接被拘留”

正在塔夫茨大学攻读儿童与人类发展博士学位的奥兹图尔克 (Öztürk)于3 月 25 日在其位于马萨诸塞州萨默维尔的公寓外被美国移民及海关执法局蒙面特工逮捕。

马基表示，奥兹图尔克尚未受到任何犯罪指控，联邦当局也没有提供任何证据表明奥兹图尔克对公共安全构成威胁。

马基说：“她告诉我们她很害怕。他们对她很严厉。特朗普政府的做法根本不是移民执法，而是专制。他们是政治犯。我们正在面对令人毛骨悚然且危险的侵犯人权行径。”

“他们被关押在非法、恶劣的环境中”

议员普雷斯利也表达了担忧，称对奥兹图尔克和哈利尔的拘留“残忍”且“不公正”。普雷斯利说，两人均被非法关押在路易斯安那州移民与海关执法局管理的拘留设施中，那里的条件“极其恶劣”。

普雷斯利补充说，尽管奥兹图尔克没有犯罪记录，但她还是成为了攻击目标。议员普雷斯利称，因参加哥伦比亚大学抗议活动而被捕的哈利尔是一名拥有美国居留许可的亲巴勒斯坦活动人士。他没有受到任何罪行指控，并且被拒绝暂时释放以见证他的第一个孩子的出生。

普雷斯利说：“他只是在行使言论自由的权利。这不是正义而是对政治姿态的惩罚。”

特朗普政府使用罕见的法律条款

特朗普政府正在使用移民法中一项很少使用的条款，允许个人被驱逐出境。人权倡导者和法律专家强烈反对在和平抗议和言论自由案件中使用该条款。

奥兹图尔克和哈利尔均在法庭上抗议拘留令。奥兹图尔克的法律团队辩称，这名土耳其学生的学术工作和著作应该受到美国宪法第一修正案的保护。

“我们不会放弃斗争”

众议员麦戈文谴责这些拘留行为，称其违反了美国宪法和国际人权。

他说：“这是不道德和错误的。特朗普政府试图通过监禁学生和活动人士来压制异见。我们不会停止斗争，直到这些人被释放。”

美国立法机构成员也誓言将继续向政府施压，并采取措施促使公众和国会关注这些案件。