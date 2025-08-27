据印度ANI新闻社周三报道，印度北部查谟地区一条著名的印度教朝圣路线因暴雨引发山体滑坡，导致至少30人死亡。同时，洪水促使官方发布夜间留在室内的警告。

查谟是印度联邦直辖区查谟和克什米尔的一部分，该地区还包括印度管辖的克什米尔地区。

气象部门预测拉达克山区将有更多降雨和雷暴，并伴有强风，而查谟地区预计将遭遇强降雨。

查谟和克什米尔地区首席部长奥马尔·阿卜杜拉表示，当局正在努力恢复电信服务，目前通信几乎完全中断。

据ANI报道，周二在通往印度教圣地维什诺德维的朝圣路附近发生的山体滑坡已造成至少30人死亡。

这是喜马拉雅地区近期暴雨造成的最新灾害。上周在印度克什米尔的基什特瓦尔地区，暴雨已导致60人死亡，200人失踪。

当局还下令关闭查谟的教育机构。据气象部门称，周二查谟的降雨量高达368毫米（14.5英寸）。