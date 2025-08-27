国际
3分钟阅读
印度强降雨引发洪水，朝圣路山体滑坡致30人遇难
此次灾难发生之际，喜马拉雅山脉正遭受季风灾害，巴基斯坦旁遮普省也正在应对严重的洪灾。
2025年8月26日，印度控制克什米尔地区查谟，特维河水暴涨，洪水淹没了一座寺庙。 / Reuters
2025年8月27日

据印度ANI新闻社周三报道，印度北部查谟地区一条著名的印度教朝圣路线因暴雨引发山体滑坡，导致至少30人死亡。同时，洪水促使官方发布夜间留在室内的警告。

查谟是印度联邦直辖区查谟和克什米尔的一部分，该地区还包括印度管辖的克什米尔地区。

气象部门预测拉达克山区将有更多降雨和雷暴，并伴有强风，而查谟地区预计将遭遇强降雨。

查谟和克什米尔地区首席部长奥马尔·阿卜杜拉表示，当局正在努力恢复电信服务，目前通信几乎完全中断。

据ANI报道，周二在通往印度教圣地维什诺德维的朝圣路附近发生的山体滑坡已造成至少30人死亡。

这是喜马拉雅地区近期暴雨造成的最新灾害。上周在印度克什米尔的基什特瓦尔地区，暴雨已导致60人死亡，200人失踪。

当局还下令关闭查谟的教育机构。据气象部门称，周二查谟的降雨量高达368毫米（14.5英寸）。

查谟地区官员拉克什·库马尔向记者表示，塔维河、切纳布河和巴桑塔尔河的水位已超过警戒线，导致低洼地区发生洪水。

电视画面显示，一座塔维河上的桥梁坍塌后，车辆掉入一个巨大的坑洞。此外，一些连接查谟与印度其他地区的公路也受损。

印度的邻国和长期对手巴基斯坦最近几周也面临季风降雨的挑战。

周二，巴基斯坦表示，其东部庞大的旁遮普省面临“非常高到极高”的洪水风险，这主要是由于强降雨和印度决定从两座水坝释放洪水的综合影响。

据官员称，自8月14日以来的强降雨引发洪水警报后，旁遮普省的流离失所人数已超过15万人，其中近3.5万人是自愿撤离的。

