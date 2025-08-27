国际
委内瑞拉部署军舰和无人机
加拉加斯表示,它正在捍卫主权,而华盛顿则派遣驱逐舰、巡洋舰和潜艇,以加大对马杜罗的施压力度。
委内瑞拉加拉加斯，民众在政府号召的全国征兵运动中报名加入民兵组织。 / AP
2025年8月27日

委内瑞拉宣布将部署军舰和无人机，在加勒比海沿岸进行巡逻，此举是针对美国向该地区增派海军力量的回应。美委关系因总统尼古拉斯·马杜罗的执政而日益紧张。

委内瑞拉国防部长弗拉基米尔·帕德里诺在社交媒体上发布的一段视频中宣布，委内瑞拉将进行“重要”的无人机部署，并派遣包括大型舰艇在内的海军舰艇，在“我们领海的更北部”进行巡逻。

此举发生在华盛顿上周派遣三艘驱逐舰之后，美国称此举旨在打击毒品走私。美方官员指控马杜罗领导着一个被华盛顿认定为恐怖组织的可卡因贩运集团。

据法新社援引一位匿名美国消息人士的报道，美国总统唐纳德·特朗普计划下周向加勒比海派遣两艘舰艇——导弹巡洋舰“埃里号”和核动力快速攻击潜艇“纽波特纽斯号”。此次部署是加大对马杜罗施压的更广泛行动的一部分。

美国媒体还报道称，华盛顿正在准备向该地区派遣4000名海军陆战队员。

美国已将对马杜罗的悬赏金额翻倍至5000万美元，指控他涉及毒品犯罪。华盛顿指责这位委内瑞拉领导人利用国家资源保护并资助贩毒集团，而委内瑞拉方面则坚称这些指控是捏造的，目的是为政权更迭寻找借口。

马杜罗多次指责美国策划推翻他的政权。面对海军力量的升级，他加大了对委内瑞拉民兵的招募力度，承诺招募更多成员以捍卫国家主权。

马杜罗在另一份声明中指责华盛顿利用毒品指控作为军事威胁的借口。他说：“委内瑞拉再次受到帝国主义侵略的威胁。”

这一对峙凸显了美委关系的恶化。两国关系长期以来因制裁、外交孤立以及反对派未能推翻马杜罗的努力而备受困扰。

