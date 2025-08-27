委内瑞拉宣布将部署军舰和无人机，在加勒比海沿岸进行巡逻，此举是针对美国向该地区增派海军力量的回应。美委关系因总统尼古拉斯·马杜罗的执政而日益紧张。

委内瑞拉国防部长弗拉基米尔·帕德里诺在社交媒体上发布的一段视频中宣布，委内瑞拉将进行“重要”的无人机部署，并派遣包括大型舰艇在内的海军舰艇，在“我们领海的更北部”进行巡逻。

此举发生在华盛顿上周派遣三艘驱逐舰之后，美国称此举旨在打击毒品走私。美方官员指控马杜罗领导着一个被华盛顿认定为恐怖组织的可卡因贩运集团。

据法新社援引一位匿名美国消息人士的报道，美国总统唐纳德·特朗普计划下周向加勒比海派遣两艘舰艇——导弹巡洋舰“埃里号”和核动力快速攻击潜艇“纽波特纽斯号”。此次部署是加大对马杜罗施压的更广泛行动的一部分。

美国媒体还报道称，华盛顿正在准备向该地区派遣4000名海军陆战队员。