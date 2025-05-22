政治
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内塔尼亚胡重申全面重占加沙的意图, 驳斥与特朗普出现裂痕的猜测
内塔尼亚胡拒绝任何结束战争的协议, 称哈马斯领导层应该从加沙撤出并被缴械。
内塔尼亚胡重申全面重占加沙的意图, 驳斥与特朗普出现裂痕的猜测
Israeli Prime Minister Netanyahu speaks attends a press conference, in Jerusalem / Reuters
2 小时前

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡重申了其政府全面重新占领被围困的加沙地带的意图，并否决了任何结束战争的协议，同时驳斥了与美国总统唐纳德·特朗普之间存在分歧的猜测。

“目前可以确认，加沙地带仍有20名人质活着，另有多达38人可能已经遇害，”内塔尼亚胡周三在西耶路撒冷的办公室举行的新闻发布会上表示。

巴勒斯坦组织哈马斯多次表示，愿意通过一次性交换释放以色列俘虏，条件是结束战争、以色列撤出加沙以及释放巴勒斯坦囚犯。

然而，内塔尼亚胡拒绝了这些条件，反而要求解除巴勒斯坦抵抗派别的武装，并坚持全面重新占领加沙地带。

他还列出了结束战争的条件：所有以色列人质的归还、哈马斯领导层从加沙的移除，以及全面解除该组织的武装。

内塔尼亚胡声称，一旦这些目标实现，以色列将推进所谓的“特朗普计划”，这一计划被广泛解读为将加沙的巴勒斯坦人重新安置的框架。

内塔尼亚胡驳斥与特朗普的分歧

内塔尼亚胡还否认了有关他与美国政府关系紧张的猜测，此前特朗普访问海湾地区时未包括以色列在内。

特朗普此次访问了沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋，并签署了一系列高额商业协议，但也引发了广泛的媒体评论，指出作为美国在该地区最亲密盟友的以色列未被纳入访问行程。

此次访问紧随特朗普决定结束美国对也门胡塞武装的轰炸行动之后。

内塔尼亚胡此前对此未发表公开评论，但在新闻发布会上表示，特朗普曾对他说：“‘比比，我想让你知道，我对你和以色列国完全承诺。’”

在国际社会对以色列的压力日益增加之际，特朗普敦促尽快结束加沙战争，并提到被围困地区平民所遭受的苦难。以色列对加沙实施的长达11周的援助封锁已造成严重的人道主义危机。

几天前，内塔尼亚胡在另一场谈话中提到，美国副总统JD·万斯对他说：“‘不要在意那些关于我们之间裂痕的假新闻。’”

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