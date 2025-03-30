叙利亚新政府的宣布仪式在总统艾哈迈德·沙拉的主持下开始，他承诺新政府将以问责和透明为基础重建国家机构。

沙拉周六在大马士革总统府的仪式上表示：“我们正在见证国家旅程新阶段的诞生，今天旨在建设一个新国家的新政府的成立是我们共同意愿的体现。”

他说：“这届政府将努力在教育和医疗领域开辟新天地，我们绝不会允许腐败渗透到我们的机构中。”

总统沙拉表示，新政府“将以问责和透明为基础重建国家机构”。

据报道，新政府由22名部长组成，其中包括一名女性。

部长名单及其职务包括：国防部长穆尔哈夫·阿布·卡斯拉，内政部长阿纳斯·哈塔卜，外交部长阿萨德·沙伊巴尼，司法部长马兹哈尔·阿尔瓦伊斯，高等教育部长马尔万·哈拉比，社会事务与劳动部长欣德·卡巴瓦特以及宗教事务部长穆罕默德·阿布·海尔·舒克里。

此外，哈姆扎·穆斯塔法被任命为信息部长，亚罗布·巴德尔担任交通部长，穆罕默德·埃斯卡夫负责行政发展。马赞·萨尔哈尼被任命为旅游部长，而穆罕默德·萨米赫·哈马德担任青年与体育部长。

穆罕默德·萨利赫担任文化部长，穆斯塔法·阿卜杜勒·拉扎克被任命为公共工程与住房部长。

教育部将由穆罕默德·阿卜杜勒·拉赫曼·图尔科领导，阿姆贾德·巴德尔被任命为农业部长。

阿卜杜勒·萨拉姆·海卡尔担任通信与信息技术部长，拉伊德·萨利赫被任命为紧急与灾害管理部长。

其他内阁成员包括：穆罕默德·安贾拉尼担任地方行政部长，穆萨布·纳扎尔·阿里担任卫生部长，尼达尔·沙尔担任经济部长。穆罕默德·尤瑟夫·巴尼耶被任命为财政部长，而穆罕默德·巴希尔将担任能源部长。

据安纳托利亚通讯社记者报道，部长们在沙拉面前发表讲话后宣誓就职。

巴沙尔·阿萨德政权于12月被反对派力量推翻后，由总理穆罕默德·巴希尔领导的临时政府被任命为期三个月。沙拉则于1月底被宣布为过渡时期总统。