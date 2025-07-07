土耳其
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12名土耳其士兵在伊拉克北部牺牲
土耳其国防部长亚沙尔·古莱尔率领高级军事指挥官前往该地区视察并指挥行动。
12名土耳其士兵在伊拉克北部牺牲
The operation was part of an effort to recover the remains of a soldier killed by PKK terrorists in 2022. (Photo: AA) / AA
2025年7月7日

土耳其国防部周一宣布，12名土耳其士兵在伊拉克北部的一次搜索行动中因接触甲烷气体而殉职。

此次事件发生在周日，土耳其士兵正在海拔852米的“爪锁行动”区PKK恐怖组织成员躲避的一个山洞中开展搜索行动。

行动中，19名人员受到甲烷气体影响，其中4人丧生。至此，殉难者总数增至12人。

此次行动是在寻找2022年被PKK恐怖分子杀害的士兵遗体行动范围内开展的。行动中共有19人受毒气影响，其中4人牺牲，这样，牺牲军人总数增至12人。

国防部长亚沙尔·古莱尔率领高级军事指挥官视察了该地区，并参加了烈士的告别仪式。

国防部在一份声明中表示：“我们向烈士家属、土耳其武装部队和我们伟大的人民表示最深切的慰问并祝愿伤员早日康复。”

被土耳其、美国和欧盟定为恐怖组织的PKK ，40多年来一直在对土耳其发动血腥叛乱。

为应对这些威胁，土耳其于2022年发起了“爪锁行动”，目标是清剿伊拉克北部梅蒂纳、扎普和阿瓦辛-巴西扬地区的PKK藏身处。

PKK经常以伊拉克北部为基地，策划和实施针对土耳其的跨境袭击。

土耳其当局反复强调，安卡拉的行动符合《联合国宪章》第五十一项条款，在遭遇武装袭击时行使自卫权。此外，土耳其与伊拉克之间的双边协议允许土耳其在伊拉克领土上开展反恐行动。

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