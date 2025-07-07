博科圣地恐怖分子在尼日利亚东北部博尔诺州的马拉姆法托里社区发动袭击，造成至少9人死亡，4人受伤。

博尔诺州地方政府事务专员苏贡·迈·梅勒表示，事件发生在周日，距离州首府迈杜古里约270公里的地方。

他还代表目前正在国外执行公务的州长巴巴加纳·乌马拉·祖鲁姆率领代表团前往慰问受害者家属。

声明中指出，“我们是奉州长巴巴加纳·乌马拉·祖鲁姆的指示前来，向马拉姆法托里人民对近期的不幸袭击表示慰问。”

他保证博尔诺州政府和军方将尽一切努力确保社区的安全。

声明中说道，“马拉姆法托里是一个我们致力于确保其稳定的重要地方，因为它具有战略意义。我们呼吁人民更加坚韧，并通过祈祷避免未来的事件。”

专员还表示，将派遣挖掘机在地方政府总部周围挖掘壕沟，以防止博科圣地恐怖分子未来的袭击。

他还警告居民不要与叛乱分子有任何形式的合作，并表示任何被发现有此行为的人将面临后果。

为了支持每个受害者家庭，政府提供了326美元的援助，而4名受伤者每人获得163美元。

信息与内部安全专员乌斯曼·塔尔还宣布计划重新安置马拉姆法托里社区的3000个流离失所家庭，使总安置家庭数达到5000户。

他说，“我向人民保证，州政府将提供必要的安全安排，并提供所需的资源和安全措施，以巩固他们在家园的生活。”