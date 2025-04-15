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联合国呼吁结束苏丹冲突
在苏丹战争进入第三个年头之际，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯强调了战争对平民造成的严重影响，并呼吁全球采取行动结束冲突。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁对苏丹交战各方施压，因为在这场战争中苏丹平民付出了最惨重的代价。
联合国呼吁结束苏丹冲突
"The only way to ensure the protection of civilians is to end this senseless conflict," Guterres said / AA
2025年4月15日

在苏丹战争进入第三个年头之际，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯强调了战争对平民造成的严重影响，并呼吁全球采取行动结束冲突。

古特雷斯周一在一份声明中表示：“苏丹爆发毁灭性战争两年后，仍然面临着惊人的危机，平民付出了最沉重的代价。”

他谴责对市场、医院、学校和流离失所者居住区进行无差别袭击的行为。

古特雷斯表示：“近1200万人逃离家园，这造成了世界上最大的流离失所危机。”他指出，超过380万人在邻国寻求庇护。

古特雷斯指出，目前超过3000万人需要人道主义援助，其中2500万人面临严重饥荒。他还警告说，“至少有五个地区出现了饥荒，而且随着精耕细作时代的临近，饥荒预计还会进一步蔓延。”

古特雷斯呼吁追究责任，称自冲突开始以来，至少有90名援助人员被杀害，“援助人员成为了攻击目标”。

联合国表示：“对所有侵犯和虐待行为的报告进行独立、公正和透明的调查也至关重要。”

数千人死亡  数百万人流离失所

古特雷斯呼吁各方重振政治意愿，他说：“确保平民得到保护的唯一方法是结束这场毫无意义的冲突。”

古特雷斯表示：“世界不能忘记苏丹人民。”

他补充说，联合国努力支持由他的私人特使拉姆丹·拉马姆拉领导的和平努力。

自 2023 年 4 月 15 日以来，苏丹快速支援部队 (RSF) 与军队之间发生了争夺控制权的斗争，导致数千人死亡，并引发了世界上最严重的人道主义危机之一。

据联合国和当地官员称，已有超过 2 万人丧生，1500 万人流离失所。然而，美国研究人员估计死亡人数约为130,000。

逃离该国的大多数人主要在埃塞俄比亚、埃及、中非共和国和乍得避难。

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