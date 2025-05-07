印度总理纳伦德拉·莫迪近日表示，印度原本流向边界以外的水资源将被截断。这一表态发生在印度暂停与宿敌巴基斯坦签署的重要水资源条约之后。

新德里指责伊斯兰堡支持上月在印控克什米尔地区发生的针对游客的致命袭击事件，这一事件引发了一系列激烈的威胁和外交对抗措施。

巴基斯坦方面否认了这些指控。

周二，印度武装部队发起了“辛杜尔行动”，打击了巴基斯坦及巴控查谟和克什米尔的九个目标。

巴基斯坦军方发言人表示，印度向三个地点发射了导弹，并警告称伊斯兰堡将作出回应。

莫迪在早些时候的讲话中并未直接提及伊斯兰堡，但这一事态发展发生在新德里暂停履行已有65年历史的《印度河水条约》之后。该条约对巴基斯坦的生活用水和农业用水至关重要。

“印度的水资源过去流向国外，现在它将为印度所用，”莫迪在新德里表示。“印度的水资源将为印度的利益服务，并被用于印度自身。”

巴基斯坦警告称，干涉其河流将被视为“战争行为”。

然而，专家指出，印度现有的水坝并没有能力完全阻断或改道水流，只能调节水流释放的时间。

国际社会对新德里和伊斯兰堡施加了压力，这两个国家曾因克什米尔问题爆发多次战争。

“我们继续敦促巴基斯坦和印度以负责任的方式解决问题，以维护南亚的长期和平与地区稳定，”美国国务院发言人塔米·布鲁斯对记者表示。

‘非自然现象’

周二早些时候，伊斯兰堡指责印度改变了切纳布河的水流方向。根据现已暂停的条约，该河是划归巴基斯坦控制的三条河流之一。

“我们观察到切纳布河的水流发生了完全不自然的变化，”巴基斯坦旁遮普省灌溉部长卡齐姆·皮尔扎达告诉法新社。

旁遮普省与印度接壤，拥有巴基斯坦近一半的人口，是该国的农业核心地带。“受影响最大的将是那些替代水源较少的地区，”皮尔扎达警告称。

“一天河流的流量还正常，第二天就大幅减少了，”皮尔扎达补充道。

据由巴基斯坦前气候变化部长领导的巴基斯坦智库真纳研究所称，4月26日，印度从其控制的克什米尔地区释放了大量水流。

“这样做是为了让我们无法利用这些水资源，”皮尔扎达补充道。

印度河是亚洲最长的河流之一，穿过印巴之间极为敏感的分界线，位于争议地区穆斯林占多数的克什米尔。这片喜马拉雅地区是两国都声称拥有主权的领土。

自1989年以来，印控克什米尔的反叛分子一直在发动叛乱，寻求独立或与巴基斯坦合并。印度经常指责其邻国支持叛乱分子。

早在2016年，莫迪就曾威胁将水资源作为武器。“鲜血与水不能同时流，”他当时说道。