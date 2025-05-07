政治
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土耳其谴责印度对平民的攻击, 警告与巴基斯坦的升级冲突可能引发战争
安卡拉呼吁保持冷静, 敦促对4月22日恐怖袭击事件进行调查, 并敦促采取去升级措施。
土耳其谴责印度对平民的攻击, 警告与巴基斯坦的升级冲突可能引发战争
Ankara has voiced support for Pakistan’s call for an investigation into the April 22 terrorist attack, reaffirming its stance on transparency and regional cooperation. (Photo: AA Archive) / AA
2025年5月7日

土耳其强烈谴责印度于5月6日对巴基斯坦平民及民用基础设施的袭击，警告此举严重增加了两国之间全面战争的风险。

土耳其外交部于周三发表声明，谴责这一升级行为为“挑衅性”，并敦促双方保持克制，以理性行事。

“我们谴责此类挑衅行为以及针对平民和民用基础设施的袭击，”声明中写道，“印度昨晚的袭击增加了全面战争的风险。”

土耳其对局势迅速恶化表示深切关注，并呼吁立即采取措施缓解紧张局势，防止冲突进一步升级。外交部强调，必须建立必要的机制，特别是在反恐领域，以避免未来发生类似事件。

土耳其还支持巴基斯坦对4月22日恐怖袭击事件进行调查的呼吁，重申其对透明度和区域合作的立场。

“我们希望尽快采取措施缓解该地区的紧张局势，”声明补充道，“土耳其将继续密切关注事态发展。”

两大核国家间的紧张局势升级

在一次重大升级中，印度对巴基斯坦及巴控克什米尔的六个地点发动了袭击。据巴基斯坦官员的说法，这些袭击导致包括儿童在内的平民死亡，并破坏了清真寺。

巴基斯坦军方表示，被袭击的地区包括巴哈瓦尔布尔、穆里德克、穆扎法拉巴德、科特利、巴格和艾哈迈德普尔东部。死者中包括一名3岁的女孩、一名16岁的女孩和一名18岁的男孩。数十人受伤，两人仍下落不明。

巴基斯坦中将艾哈迈德·谢里夫·乔杜里表示，记录到24次武器袭击，目标为人口密集地区和宗教场所。作为回应，巴基斯坦声称击落了五架印度战机和多架无人机。

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