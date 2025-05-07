土耳其强烈谴责印度于5月6日对巴基斯坦平民及民用基础设施的袭击，警告此举严重增加了两国之间全面战争的风险。

土耳其外交部于周三发表声明，谴责这一升级行为为“挑衅性”，并敦促双方保持克制，以理性行事。

“我们谴责此类挑衅行为以及针对平民和民用基础设施的袭击，”声明中写道，“印度昨晚的袭击增加了全面战争的风险。”

土耳其对局势迅速恶化表示深切关注，并呼吁立即采取措施缓解紧张局势，防止冲突进一步升级。外交部强调，必须建立必要的机制，特别是在反恐领域，以避免未来发生类似事件。

土耳其还支持巴基斯坦对4月22日恐怖袭击事件进行调查的呼吁，重申其对透明度和区域合作的立场。

“我们希望尽快采取措施缓解该地区的紧张局势，”声明补充道，“土耳其将继续密切关注事态发展。”

两大核国家间的紧张局势升级

在一次重大升级中，印度对巴基斯坦及巴控克什米尔的六个地点发动了袭击。据巴基斯坦官员的说法，这些袭击导致包括儿童在内的平民死亡，并破坏了清真寺。

巴基斯坦军方表示，被袭击的地区包括巴哈瓦尔布尔、穆里德克、穆扎法拉巴德、科特利、巴格和艾哈迈德普尔东部。死者中包括一名3岁的女孩、一名16岁的女孩和一名18岁的男孩。数十人受伤，两人仍下落不明。

巴基斯坦中将艾哈迈德·谢里夫·乔杜里表示，记录到24次武器袭击，目标为人口密集地区和宗教场所。作为回应，巴基斯坦声称击落了五架印度战机和多架无人机。