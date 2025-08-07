一份最新报告警告，自2023年10月7日以色列对加沙发动战争以来，加拿大的仇恨事件激增，部分地区的反伊斯兰和反巴勒斯坦仇恨犯罪增长高达1800%。

这份报告于周三早些时候发布，由约克大学伊斯兰恐惧症研究中心的纳迪娅·哈桑（Nadia Hasan）撰写，标题为《记录“巴勒斯坦例外”》。报告指出，在过去21个月中，伊斯兰恐惧症、反巴勒斯坦种族主义（APR）和反阿拉伯种族主义（AAR）呈现出“急剧且危险”的上升趋势。

哈桑在渥太华的一场新闻发布会上表示，“2023年10月之后，加拿大出现了反巴勒斯坦种族主义、伊斯兰恐惧症和反阿拉伯种族主义的上升，这影响了加拿大人在生活和工作中的许多方面。”

根据与16个加拿大组织的咨询、公共数据和媒体报道，报告显示，多伦多警方记录的反巴勒斯坦和伊斯兰恐惧症仇恨犯罪在2023年10月7日至11月20日期间同比增长了1600%。

根据加拿大统计局的数据，2023年反穆斯林仇恨犯罪激增94%，针对阿拉伯人和西亚人的仇恨犯罪增加了52%。

加拿大穆斯林全国委员会（NCCM）报告称，10月7日之后的一个月内，伊斯兰恐惧症案件增加了1300%，全年增长达1800%。

穆斯林法律支持中心（MLSC）记录了2023年10月至2024年3月期间的474起人权投诉，其中包括345起因支持巴勒斯坦而失业或被停职的案例。巴勒斯坦法律中心报告称，反巴勒斯坦种族主义案件在八个月内增加了600%。