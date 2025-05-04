在周六于尼科西亚举行的TEKNOFEST颁奖典礼上，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安宣布，土耳其在无人机技术领域已跻身全球前三名。

他承诺将以坚定的决心和热情继续在这一领域取得进展。

埃尔多安对未来充满信心，并补充道：“有了TEKNOFEST的青年力量、在北塞浦路斯土耳其共和国（TRNC）崛起的项目以及我们的战略举措，我们将在这里屹立数百年。”

埃尔多安重申土耳其与北塞浦路斯土耳其共和国之间的紧密关系，并强调：“我们，作为土耳其民族和塞浦路斯土耳其族人，是这片土地的主人。不知道这一点的人应该知道，没听说过的人也应该听到。”

北塞浦路斯总统埃尔辛·塔塔尔也对土耳其在国防工业领域的成就表示赞赏，他说：“土耳其近期在国防工业领域取得成功的机构，是整个突厥世界的骄傲丰碑。”

土耳其首屈一指的科技、航空和航天活动TEKNOFEST最近一届在北塞浦路斯举办，吸引了成千上万的观众，仅活动首日就有约62,000名访客来到尼科西亚参与这为期四天的盛会。

TEKNOFEST由土耳其科技团队基金会（T3基金会）和土耳其工业与科技部联合主办，自2018年以来每年举办一次，得到了众多政府机构、私营部门合作伙伴和大学的支持。

通常情况下，该活动在偶数年于土耳其各城市举办，奇数年则在伊斯坦布尔举行，而北塞浦路斯成为继阿塞拜疆之后第二个国际举办地。

2024年，该活动在土耳其南部城市阿达纳举办时吸引了约110万名访客。