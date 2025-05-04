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埃尔多安在TEKNOFEST宣布土耳其在无人机技术领域位居世界前三
土耳其总统埃尔多安强调了土耳其对未来的承诺，重点强调了 TEKNOFEST 及其战略项目在北塞浦路斯土耳其共和国发展中的作用。
埃尔多安在TEKNOFEST宣布土耳其在无人机技术领域位居世界前三
Erdogan expressed confidence in the future, adding, “With the TEKNOFEST youth, the projects rising across TRNC, and our strategic initiatives, we will continue to stand here for centuries to come.” / AA
2025年5月4日

在周六于尼科西亚举行的TEKNOFEST颁奖典礼上，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安宣布，土耳其在无人机技术领域已跻身全球前三名。

他承诺将以坚定的决心和热情继续在这一领域取得进展。

埃尔多安对未来充满信心，并补充道：“有了TEKNOFEST的青年力量、在北塞浦路斯土耳其共和国（TRNC）崛起的项目以及我们的战略举措，我们将在这里屹立数百年。”

埃尔多安重申土耳其与北塞浦路斯土耳其共和国之间的紧密关系，并强调：“我们，作为土耳其民族和塞浦路斯土耳其族人，是这片土地的主人。不知道这一点的人应该知道，没听说过的人也应该听到。”

北塞浦路斯总统埃尔辛·塔塔尔也对土耳其在国防工业领域的成就表示赞赏，他说：“土耳其近期在国防工业领域取得成功的机构，是整个突厥世界的骄傲丰碑。”

土耳其首屈一指的科技、航空和航天活动TEKNOFEST最近一届在北塞浦路斯举办，吸引了成千上万的观众，仅活动首日就有约62,000名访客来到尼科西亚参与这为期四天的盛会。

TEKNOFEST由土耳其科技团队基金会（T3基金会）和土耳其工业与科技部联合主办，自2018年以来每年举办一次，得到了众多政府机构、私营部门合作伙伴和大学的支持。

通常情况下，该活动在偶数年于土耳其各城市举办，奇数年则在伊斯坦布尔举行，而北塞浦路斯成为继阿塞拜疆之后第二个国际举办地。

2024年，该活动在土耳其南部城市阿达纳举办时吸引了约110万名访客。

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