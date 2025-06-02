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卢比奥和拉夫罗夫在伊斯坦布尔和平谈判前讨论乌克兰冲突的解决方案
这次对话发生在乌克兰对俄罗斯空军基地发动前所未有的攻击之后，基辅方面并未事先通知美国。
卢比奥和拉夫罗夫在伊斯坦布尔和平谈判前讨论乌克兰冲突的解决方案
The ministry also said that during the conversation, Rubio expressed condolences over the deaths that occurred when two bridges were blown up in separate Russian regions bordering Ukraine. / REUTERS
2 小时前

俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫与美国国务卿马尔科·卢比奥讨论了乌克兰冲突的解决前景，以及定于周一在土耳其举行的俄乌会谈，俄罗斯外交部表示。

“双方讨论了与乌克兰危机相关的局势”，俄外交部周日在其网站上的一份声明中表示。

“谢尔盖·拉夫罗夫和马尔科·卢比奥还就解决乌克兰危机的各种倡议交换了意见，包括计划于6月2日在伊斯坦布尔恢复俄乌直接会谈。”

美国国务院指出，这次通话是应俄罗斯的要求进行的，并表示卢比奥重申了美国总统特朗普的呼吁，即通过俄乌直接会谈实现“持久和平”。

与此同时，俄罗斯新闻机构援引克里姆林宫助理弗拉基米尔·梅金斯基的话称，俄罗斯已收到乌克兰关于和平协议的备忘录草案。

“俄罗斯代表团此前从乌克兰收到其关于和平解决的备忘录版本，”塔斯社援引梅金斯基的话说，他将率领莫斯科代表团参加周一与乌克兰的和平会谈。

大桥事件

俄外交部还表示，国务卿卢比奥在通话中，还对乌克兰边境两个俄罗斯地区桥梁爆炸造成的死亡事件的哀悼。

“俄方强调，相关部门将进行彻底调查，结果将予以公布。肇事者将被确认，并毫无疑问地受到应有的惩罚。”

俄罗斯官员表示，周六两座桥梁被炸导致至少7人死亡，69人受伤。

乌克兰袭击

两国官员的对话发生在乌克兰对俄罗斯空军基地发动前所未有的袭击之后。

一名乌克兰政府官员告诉路透社，乌克兰在对俄罗斯空军基地进行无人机袭击之前并未提前通知美国。

乌克兰国内情报机构SBU称对四个基地的袭击负责。一名安全官员称，共有41架俄罗斯战机被击中。

俄罗斯国防部表示，两个地区的基地飞机起火，但火势已被扑灭。

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