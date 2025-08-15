俄罗斯总统普京在致朝鲜领导人金正恩的信中称赞派往乌克兰作战的朝鲜士兵为“英勇”，据朝鲜官方媒体周五报道。

在纪念朝鲜摆脱日本殖民统治的周年纪念日的信中，普京回顾了苏联红军与朝鲜部队共同作战，结束日本殖民统治的历史。

“在战争年代巩固起来的战斗友谊、善意和互助的纽带，即使在今天仍然坚固可靠，”普京在朝鲜官方媒体披露的信中写道。

“朝鲜士兵在解放库尔斯克地区免受乌克兰占领者的过程中展现出的英雄表现，充分证明了这一点，”据朝中社报道，普京表示。

“俄罗斯人民将永远铭记他们的英勇和自我牺牲。”

普京补充说，两国将继续“共同行动，有效捍卫主权，并为建立公正的多极世界秩序作出重要贡献”。

近年来，俄罗斯和朝鲜的关系日益密切。去年，普京访问朝鲜时，两国签署了一项互防协议。

今年4月，朝鲜首次确认已派遣一支部队前往乌克兰前线，与俄罗斯军队并肩作战。

据韩国和西方情报机构称，朝鲜向俄罗斯库尔斯克地区派遣了超过一万名士兵，并提供了炮弹、导弹和远程火箭系统。