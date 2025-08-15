俄罗斯总统普京在致朝鲜领导人金正恩的信中称赞派往乌克兰作战的朝鲜士兵为“英勇”，据朝鲜官方媒体周五报道。
在纪念朝鲜摆脱日本殖民统治的周年纪念日的信中，普京回顾了苏联红军与朝鲜部队共同作战，结束日本殖民统治的历史。
“在战争年代巩固起来的战斗友谊、善意和互助的纽带，即使在今天仍然坚固可靠，”普京在朝鲜官方媒体披露的信中写道。
“朝鲜士兵在解放库尔斯克地区免受乌克兰占领者的过程中展现出的英雄表现，充分证明了这一点，”据朝中社报道，普京表示。
“俄罗斯人民将永远铭记他们的英勇和自我牺牲。”
普京补充说，两国将继续“共同行动，有效捍卫主权，并为建立公正的多极世界秩序作出重要贡献”。
近年来，俄罗斯和朝鲜的关系日益密切。去年，普京访问朝鲜时，两国签署了一项互防协议。
今年4月，朝鲜首次确认已派遣一支部队前往乌克兰前线，与俄罗斯军队并肩作战。
据韩国和西方情报机构称，朝鲜向俄罗斯库尔斯克地区派遣了超过一万名士兵，并提供了炮弹、导弹和远程火箭系统。
韩国方面表示，大约600名朝鲜士兵在为俄罗斯作战中阵亡，另有数千人受伤。
‘优秀的士兵’
普京的信件发布之际，俄罗斯代表团访问平壤。据朝中社报道，俄罗斯国家杜马主席在访问中感谢金正恩向乌克兰派遣“优秀的士兵”。
维亚切斯拉夫·沃洛金率领的代表团于周四抵达，并受到军事仪仗队的欢迎，此次访问是为纪念“朝鲜解放80周年”。
沃洛金感谢金正恩“派遣优秀士兵参与库尔斯克解放行动，驱逐乌克兰侵略者”，据朝中社报道。
他补充说，俄罗斯永远不会忘记那些“在俄罗斯为国捐躯”的朝鲜士兵。
与此同时，金正恩表示，代表团的访问将促进“朝俄关系迈向新水平的发展”。
他还提到，两天前他与普京通了电话，双方同意扩大双边合作，并“加强国家领导层之间的联系与沟通”。
此次通话发生在周五普京与特朗普峰会的三天前。这是自2021年以来美俄现任总统的首次会晤，特朗普试图促成结束俄罗斯在乌克兰长达三年以上战争的协议。