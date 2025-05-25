俄罗斯国防部声称，其在乌克兰东部战线的部队已经占领了顿涅茨克地区的两个定居点，以及乌克兰北部苏梅地区的一个定居点。

周六的声明称，俄军已经占领了顿涅茨克地区科斯蒂安特尼夫卡镇以东的斯图波奇基村，该村最近一直受到俄罗斯的压力。

声明还称，俄军控制了奥特拉德内村，该村位于沿着1000公里前线更靠西的位置，并宣布占领了苏梅地区位于俄乌边境的洛克尼亚村。

然而，乌克兰总参谋部不承认这些损失，并称奥特拉德内是乌克兰军队在前线阻止俄罗斯进攻的几个城镇之一。

本周早些时候，乌军提到斯图波奇基是俄军攻击的区域之一。

几个月来，乌克兰一直报告俄军试图占领苏梅地区的部分区域，但从未承认这些区域被占领。

此外，俄罗斯国防部周五宣布占领了位于东北部城市库皮扬斯克外的拉德基夫卡村。

无人机袭击

与此同时，俄罗斯国防部表示，其防空部队在俄罗斯境内拦截并摧毁了95架乌克兰无人机，主要集中在中部和南部地区，但也包括莫斯科周边地区，时间跨度为四小时。

莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁在Telegram上写道，有六架无人机在飞向首都的途中被摧毁。

另一方面，乌克兰首都当局表示，基辅遭到十多架俄罗斯无人机的袭击。

基辅市军事管理局负责人季穆尔·特卡琴科表示，“超过十架敌方无人机”出现在首都上空。

“新的无人机也在接近。一些无人机已在基辅及其周边地区被处理，但新的无人机仍在进入首都，”他在Telegram上写道。

“这个夜晚不会轻松。敌人可能会使用大量无人机和战略飞机发射的导弹。”

他补充说，被击毁的其中一架无人机碎片落在了一栋五层住宅楼上。

基辅市长维塔利·克里奇科表示，城市“正在遭受攻击”，但“防空系统正在运行”，并提醒市民：“待在避难所！”

这些连续的夜间袭击发生之际，俄罗斯和乌克兰正在进行自战争开始以来最大规模的战俘交换。