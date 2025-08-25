埃米内·埃尔多安致梅拉尼娅·特朗普的加沙信件在全球媒体引起广泛关注。
土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的妻子埃米内·埃尔多安致美国总统唐纳德·特朗普的妻子梅拉尼娅·特朗普的信件，关注加沙的人道主义危机，在全球媒体上引起了广泛反响。
信中，埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普将她对乌克兰战争中儿童所表现的关切，同样用于加沙的人道主义危机。这封信被众多国际通讯社和新闻网站刊登为头条新闻。
英国
英国广播公司（BBC）通过美国社交媒体平台X（约有5000万粉丝）及其拥有2940万粉丝的Instagram账号分享了埃米内·埃尔多安的信件。
BBC在其网站上以《土耳其第一夫人呼吁梅拉尼娅·特朗普关注加沙儿童》为标题报道了此事。报道指出，埃米内·埃尔多安在信中呼吁梅拉尼娅·特朗普为在加沙受苦的儿童发声，并强调信中写道：“我们必须团结我们的声音和力量，对抗这种不公。”
《每日电讯报》（The Telegraph）也报道指出，这封信旨在让梅拉尼娅·特朗普参与加沙的和平努力。报道还提到，土耳其第一夫人埃米内·埃尔多安在信中呼吁拯救加沙的儿童。
路透社在关于这封信的报道中，以《土耳其第一夫人呼吁梅拉尼娅·特朗普就加沙发声》为标题。
报道指出，埃米内·埃尔多安在信中提到，这封信的灵感来源于梅拉尼娅·特朗普本月初致俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的信件，信中关注乌克兰和俄罗斯的儿童。
英国“天空新闻”（Sky News）也报道指出，土耳其第一夫人致信梅拉尼娅·特朗普，希望她将对受战争影响的乌克兰儿童的关心，同样延伸至加沙的儿童。
报道中提到，埃米内·埃尔多安在信中回顾了梅拉尼娅对648名在冲突中丧生的乌克兰儿童表现出的关怀，并呼吁她为加沙儿童做出同样的努力。
法国
法国杂志《Le Point》在题为《“我们应团结声音：埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普支持加沙儿童”》的报道中指出，埃尔多安希望特朗普就加沙儿童的状况与以色列总理本杰明·内塔尼亚胡进行沟通。
报道提到，在联合国发布关注加沙饥荒的报告后，埃尔多安向特朗普发出了这一呼吁，并表示“希望对乌克兰儿童表现出的关心也能同样用于加沙”。
法国《20 minutes》报在题为《加沙：埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普关注被饿死的巴勒斯坦儿童》的报道中提到，埃尔多安指出，加沙两年来已有18,000名儿童死亡，并希望特朗普向内塔尼亚胡发送信件，以结束加沙的人道主义危机，同时提醒这是一项“对巴勒斯坦人民的历史性责任”。
法国《费加罗报》（Le Figaro）在题为《“作为母亲、女性和人类”：埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普捍卫加沙儿童的权利》的报道中，引用了埃米内·埃尔多安信中的内容：“作为一名母亲、一名女性、一名人类，我深切分享您信中的情感，并希望您也能将同样的希望带给渴望和平与安宁的加沙儿童。”
德国
德国NTV频道在线新闻门户以《埃米内·埃尔多安致梅拉尼娅·特朗普写情感信件》为标题报道：“土耳其总统的妻子埃米内·埃尔多安希望梅拉尼娅·特朗普像对乌克兰儿童所做的那样，也能为加沙地带的巴勒斯坦儿童与以色列总理本杰明·内塔尼亚胡进行沟通。在土耳其总统府发布的致美国总统的信中，埃尔多安写道：‘我相信您对648名在战争中丧生的乌克兰儿童所表现出的关怀，也会反映到加沙地带——在不到两年的时间里，62,000名无辜平民被残忍杀害，其中18,000人为儿童。’”
德国《明镜周刊》（Der Spiegel）以《埃米内·埃尔多安致信梅拉尼娅·特朗普》为标题报道：“土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的妻子埃米内·埃尔多安写信给梅拉尼娅·特朗普，在信中呼吁支持加沙的儿童。埃尔多安指出，成千上万加沙儿童棺木上的‘无名婴儿’字样在我们的良知中造成了无法愈合的创伤，并表示‘我相信您对648名在战争中丧生的乌克兰儿童所表现的重要关怀，也会延伸至加沙地带。’”
保加利亚
据保加利亚国家通讯社BTA发布的消息，保加利亚最大的私人电视台bTV也刊登了一则标题为《继（乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的妻子奥莱娜）泽连斯卡之后，埃米内·埃尔多安也给梅拉尼娅·特朗普写信：“请对加沙展现同样的同情”》的报道。
在报道中，bTV称：“土耳其第一夫人要求梅拉尼娅·特朗普呼吁以色列总理结束加沙的人道主义危机。”
保加利亚网络媒体《Dnevnik》也未加评论地引用了BTA的消息。关于埃米内·埃尔多安来信的社交媒体分享，则是基于阿纳多卢通讯社的相关报道。
希腊
埃米内·埃尔多安致信梅拉尼娅·特朗普的消息在希腊媒体上也得到了广泛报道。《To Vima》报以“埃米内·埃尔多安对梅拉尼娅的请求”为标题刊登报道，并强调埃尔多安希望梅拉尼娅不仅对乌克兰儿童展现关怀，也能对巴勒斯坦儿童展现同样的敏感与关注。《EFSYN》报则写道：“在加沙发生种族灭绝和致命袭击之际，埃尔多安向梅拉尼娅致信，关注加沙的孩子们。”《Kathimerini》报在相关报道中指出，埃米内·埃尔多安希望梅拉尼娅能够为加沙儿童采取行动，并强调她在信中提及加沙儿童所遭受的苦难。
瑞士
土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的妻子埃米内·埃尔多安致信美国总统唐纳德·特朗普的妻子梅拉尼娅·特朗普，呼吁她将对乌克兰战争中表现出的关切，同样用于加沙的人道主义危机。这封信在瑞士媒体上也得到了广泛报道。
Swissinfo 网站以《埃尔多安的妻子埃米内·埃尔多安就加沙“被杀害”的18000多名儿童向梅拉尼娅·特朗普发声》为标题发布了相关新闻。
报道指出，埃米内·埃尔多安希望梅拉尼娅·特朗普将她对因与俄罗斯战争而在乌克兰丧生的儿童的关切，同样体现到加沙——对超过18000名“被残忍杀害”的巴勒斯坦儿童。
在瑞士全国发行的唯一报纸《Blick》中，以《埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普援助加沙儿童》为标题刊登了此新闻。
报道还提到，埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普为加沙地带的儿童发声。
在该国法语刊物《20 Minuten》报中，新闻以《埃尔多安女士代表加沙儿童向特朗普发声》为标题。
报道中写道：“土耳其第一夫人呼吁她的美国同行像对弗拉基米尔·普京那样，也向本杰明·内塔尼亚胡递交一封‘和平’信件。”
新闻还引用了埃米内·埃尔多安的话：“作为一名母亲、一名女性和一名人类，我真诚地分享您在信中表达的情感，并希望您也能将同样的希望带给渴望和平与安宁的加沙儿童。”
比利时
比利时法语报纸《La Libre》援引官方通讯社Belga的报道指出，埃米内·埃尔多安在致梅拉尼娅·特朗普的信中，呼吁她就加沙儿童的情况向内塔尼亚胡提出倡议。报道提到，埃尔多安回顾了梅拉尼娅·特朗普此前对乌克兰战争中丧生的儿童所表现出的关切，并希望类似的人道之声也能为加沙发出。
报道中引用埃米内·埃尔多安的表述：“我希望您对乌克兰丧生的648名儿童所表现出的关切，也能同样适用于加沙——在不到两年的时间里，有18,000名儿童、共计62,000名平民丧生。”
报道还提到，埃米内·埃尔多安提醒联合国已正式在加沙宣布粮食短缺，并强调梅拉尼娅·特朗普可以代表加沙人民承担一项历史性的责任。
比利时弗拉芒语公共频道VRT同样援引Belga的报道，以《埃米内·埃尔多安致梅拉尼娅·特朗普写信关注加沙：“已成儿童墓地”》为标题发布新闻。
报道中写道：“土耳其第一夫人埃米内·埃尔多安在谈及乌克兰儿童之后，也希望她的美国同行梅拉尼娅·特朗普能关注加沙地带儿童所遭受的痛苦。她在一封信中表达了这一诉求。值得注意的是，埃米内·埃尔多安经常就加沙问题发声。”
报道还全文刊登了这封信。
捷克
捷克《Blesk》报以《埃尔多安夫人致梅拉尼娅·特朗普写信关注加沙儿童》为标题报道了此事。
报道指出，埃米内·埃尔多安称赞了梅拉尼娅·特朗普对乌克兰儿童所表现的关怀，并呼吁她将对乌克兰儿童的关注同样延伸至加沙的儿童。
波黑、塞尔维亚和黑山
波斯尼亚和黑塞哥维那最受欢迎的新闻门户之一《Klix》对埃米内·埃尔多安致梅拉尼娅·特朗普的加沙信件进行了详细报道，并以《第一夫人之间的沟通》为标题。
该国最受欢迎的报纸《Dnevni Avaz》的新闻网站也强调了埃米内·埃尔多安，报道指出她撰写了一封关于加沙人道主义危机的信件，并寄给了梅拉尼娅·特朗普。
塞尔维亚新闻社Tanjug也对埃米内·埃尔多安的加沙信件进行了详细报道。
塞尔维亚最受欢迎的新闻门户之一《Blic》以《埃米内·埃尔多安希望梅拉尼娅·特朗普也关注加沙儿童》为标题报道，文中提到：“埃米内·埃尔多安请梅拉尼娅·特朗普像写信给普京那样，也给内塔尼亚胡写信。”
黑山最受欢迎的新闻门户之一《CDM》则强调，埃米内·埃尔多安希望梅拉尼娅·特朗普也能关注加沙的儿童。
澳大利亚
澳大利亚新闻网站9news以《埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普关注加沙儿童》为标题报道了这封信。
报道指出，埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普将她对乌克兰战争所表现的关切，同样用于加沙的人道主义危机，新闻中对信件内容也进行了详细介绍。
马来西亚、新加坡和孟加拉国
马来西亚新闻网站《Free Malaysia Today》在标题中写道，埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普支持加沙儿童。
报道中提到，埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普向以色列总理本杰明·内塔尼亚胡递交信件，要求停止加沙的人道主义危机。
报道引用了埃米内·埃尔多安的话：“作为一名母亲、一名女性、一名人类，我深切分享您信中的情感，并希望您也能将同样的希望带给渴望和平与安宁的加沙儿童。”报道中还关注了联合国在加沙宣布粮食短缺的情况。
总部位于新加坡的《海峡时报》（The Straits Times）也将埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普支持加沙儿童的行动作为头条报道。
报道指出，联合国在加沙宣布粮食短缺，埃米内·埃尔多安强调巴勒斯坦在全球的认可，并表示梅拉尼娅·特朗普的回应将是一项历史性责任。
孟加拉国官方通讯社Bangladesh Sangbad Sangstha（BSS）以《埃尔多安的妻子埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普为加沙儿童发声》为标题报道了这封信的详细内容。
报道中引用了埃米内·埃尔多安信中的表述：“我相信，您在战争中对648名丧生的乌克兰儿童所表现出的关切，将以更强烈的方式延伸至加沙——在那里，在两年内共有62,000名无辜平民被残忍杀害，其中18,000人为儿童。”
巴基斯坦、印度和日本
在巴基斯坦出版的《黎明报》（Dawn）将埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普关注加沙的问题作为标题报道。报道称，埃米内·埃尔多安在信中提到了梅拉尼娅·特朗普此前致俄罗斯总统普京，关注乌克兰和俄罗斯儿童的信件。
报道中引用了埃米内·埃尔多安的表述：“在全球共同觉醒、巴勒斯坦获得国际认可成为全球意志的今天，我相信您对加沙发出的呼声，也将履行对巴勒斯坦人民的历史性责任。”
总部位于印度的《印度时报》（Times of India）以《也为加沙儿童发声：土耳其第一夫人致信梅拉尼娅·特朗普，她曾向普京写信》为标题报道。报道详细介绍了信件内容，指出埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普将对乌克兰儿童的关切同样延伸至加沙。
总部位于日本的《Japan Today》新闻网站也报道了埃米内·埃尔多安对梅拉尼娅·特朗普的呼吁。
卡塔尔
埃尔多安的信函在中东各国媒体上得到广泛报道。
位于卡塔尔的半岛电视台、半岛电视台Mubasher频道和半岛电视台阿拉伯语频道对埃尔多安致梅拉尼娅·特朗普的信函进行了广泛报道。
这篇题为“土耳其总统埃尔多安的夫人埃米内·埃尔多安致梅拉尼娅·特朗普：为加沙儿童发声”的新闻报道指出，埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普像她一样，为生活在加沙的儿童展现出她对乌克兰儿童的关爱。
卡塔尔主要报纸《阿拉伯日报》（Al-Arabi al-Jadid）也以“埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普为加沙发声”为题发表了报道。报道中指出，埃尔多安关注在以色列袭击和封锁下挣扎求生的儿童。
沙特阿拉伯
英国阿拉伯语报纸《东方报》（Sharq Al-Awsat）刊登了埃米内·埃尔多安致读者的信，标题为“土耳其总统夫人呼吁特朗普夫人关爱加沙儿童”。文章强调了埃尔多安对加沙人道主义危机的关注。
阿拉伯联合酋长国
阿联酋天空新闻阿拉伯频道（Sky News Arabia）以“埃米内·埃尔多安呼吁关爱加沙儿童”为题播出了这封信。该频道重点介绍了梅拉尼娅·特朗普在信中的声明，称她对乌克兰儿童的关爱也应该应用于加沙儿童。
以色列
以色列报纸《Maariv》刊登了土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安夫人埃米内·埃尔多安写给梅拉尼娅·特朗普的信，题为“埃尔多安夫人致白宫总统夫人：向内塔尼亚胡施压”。
文章指出，埃米内·埃尔多安请求梅拉尼娅·特朗普代表加沙儿童向以色列总理本雅明·内塔尼亚胡施压。
报道指出，埃尔多安请求梅拉尼娅·特朗普重复她本月早些时候与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的通话，呼吁乌克兰和俄罗斯的儿童。信中写道：“我相信，您对648名乌克兰儿童的深切关怀也将在加沙得到体现。”
埃尔多安在信中表示：“在世界正在经历集体觉醒、承认巴勒斯坦已成为全球愿望的今天，我相信您代表加沙发出的呼吁，将是对巴勒斯坦人民履行历史性责任的体现。”
与此同时，《新消息报》*的报道题为《致普京的信：埃尔多安夫人请求梅拉尼娅：也给内塔尼亚胡写封信》，称埃尔多安请求梅拉尼娅·特朗普代表加沙儿童致电内塔尼亚胡，就像她在致俄罗斯总统的信中所做的那样。
报道还引用了信中的一句话：“对于我们失去的人来说，这已经太晚了，但对于留下的一百多万人来说，仍然有机会。”
巴勒斯坦
巴勒斯坦报纸《耶路撒冷报》（Alquds Alarabi）、《圣城报》（Quds al-Ihbariyya）、《Shehab Agency》和《Alhadath》对埃尔多安的信函进行了广泛报道。报道称，埃尔多安强调“加沙儿童甚至被剥夺了最基本的权利”。
埃及
埃及AlGhad电视台以“土耳其总统夫人致梅拉尼娅·特朗普：也为加沙儿童采取行动”为题播出了这封信。
黎巴嫩
黎巴嫩官方通讯社NNA在其网站上刊登了埃尔多安的信函。
这篇题为“埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普传达关于加沙儿童的信息”的报道，引用了她在信函中的一些话，她回顾了梅拉尼娅·特朗普对乌克兰儿童表现出的关爱，并呼吁她对在以色列军队封锁下生活在加沙战争环境中的儿童表现出同样的关爱。
黎巴嫩媒体在MTV频道网站上刊登了埃米内·埃尔多安致梅莱尼亚·特朗普的信。
MTV在其网站上刊登了埃尔多安的信，标题为“埃尔多安夫人致信特朗普夫人：我希望您能给加沙儿童同样的希望”。
MTV报道称，埃尔多安呼吁特朗普向加沙的巴勒斯坦儿童传达与她对乌克兰儿童相同的信息。
黎巴嫩领先的新闻网站“黎巴嫩辩论”也刊登了埃尔多安的信，标题为“对加沙儿童表现出同样的关怀”。该报道强调了埃尔多安的人道主义呼吁。
摩洛哥
摩洛哥报纸《独立报》以“土耳其总统夫人向特朗普夫人传达加沙信息”为标题报道了这封信。报道称，埃尔多安强调了加沙儿童面临的困境。
伊朗
土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的妻子埃米内·埃尔多安写给美国总统唐纳德·特朗普的妻子梅拉尼娅·特朗普的一封信被伊朗官方和半官方媒体广泛报道。信中埃尔多安无视加沙局势，并提及受乌克兰战争影响的儿童。
伊朗媒体关于此事的报道普遍认为，埃尔多安是在提醒梅拉尼娅要像乌克兰一样关注加沙的人道主义危机。
伊朗官方通讯社伊斯兰共和国通讯社（IRNA）以“埃尔多安夫人致信梅拉尼娅·特朗普：‘加沙儿童应该像乌克兰儿童一样享受幸福’”为题，向其订阅用户发布了埃尔多安致梅拉尼娅·特朗普信函的新闻报道。
报道称，“埃米娜·埃尔多安在致美国总统唐纳德·特朗普妻子梅拉尼娅·特朗普的一封正式信函中，请求他对加沙和巴勒斯坦儿童的悲惨处境表现出与她对乌克兰人道主义危机及其儿童同样的同情和关怀。”
该报道详细介绍了埃尔多安的信函，并强调埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅：“现在采取行动挽救在加沙丧生的18885名儿童和婴儿的命运为时已晚，但仍有机会拯救100多万幸存的加沙儿童。”
知名报纸之一《伊蒂拉特报》以“埃尔多安妻子致信梅拉尼娅·特朗普：‘加沙儿童就像乌克兰儿童’”为标题，广泛刊登了埃米内·埃尔多安的信函。报道中称：“土耳其第一夫人请求美国第一夫人对加沙的人道主义危机表示同情，就像对乌克兰的人道主义危机一样。”
半官方的学生新闻网（SNN）也报道了埃米内·埃尔多安的信。该报道的标题是“埃尔多安夫人致信梅拉尼娅·特朗普：关注巴勒斯坦儿童的苦难”，并继续写道：“土耳其第一夫人致信梅拉尼娅·特朗普，请求她对加沙的人道主义局势表现出与她在乌克兰战争期间一样的同情。”
半官方的伊朗学生通讯社（ISNA）也以“埃米内·埃尔多安就加沙问题向梅拉尼娅·特朗普提出的请求”为标题报道了这封信。该报道详细介绍了埃尔多安的信函，并写道：“土耳其总统夫人呼吁美国总统夫人与以色列总理取得联系，并就加沙儿童的处境表明立场。”
国家电视台子公司青年记者俱乐部（YJC）在其网站上发布了相关消息。这篇新闻的标题是“埃尔多安的妻子致梅拉尼娅·特朗普的信：关注巴勒斯坦儿童的苦难”。
俄罗斯
俄罗斯媒体详细报道了总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的妻子埃米内·埃尔多安致美国总统唐纳德·特朗普的妻子梅拉尼娅·特朗普的信函，信中讨论了加沙儿童问题。
俄罗斯塔斯社*以“埃米内·埃尔多安敦促梅拉尼娅·特朗普公开谈论加沙儿童的处境”为题报道，指出总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的妻子埃米内·埃尔多安希望把加沙儿童的处境提到议事日程。
俄罗斯新闻社以“埃尔多安的妻子希望梅拉尼娅·特朗普致信内塔尼亚胡”为题报道称，埃米内·埃尔多安希望特朗普的妻子呼吁以色列总理本雅明·内塔尼亚胡停止对加沙已造成超过1.8万名儿童丧生的袭击。
《生意人报》以“埃尔多安夫人希望梅拉尼娅·特朗普像她支持乌克兰儿童一样支持加沙儿童”为题报道了埃尔多安的信函。文章指出：“埃尔多安夫人要求梅拉尼娅·特朗普像她支持受战争影响的乌克兰儿童一样，关心加沙地带的儿童。”
《伊斯兰报》以“埃尔多安夫人敦促梅拉尼娅·特朗普干预加沙儿童的命运”为题报道，埃尔多安表示：“对于在加沙地带幸存下来的100多万儿童来说，我们仍然有机会。是时候了。”
《俄罗斯报》报道称，埃尔多安表示，梅拉尼娅·特朗普致俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的信令她深受启发。
《自由报》也向读者分享了这封信的消息，称“埃尔多安的妻子就加沙儿童问题向梅拉尼娅·特朗普致辞”。报道称，埃尔多安致信梅拉尼娅·特朗普，请她关注加沙儿童的困境并发表讲话。
阿塞拜疆
阿塞拜疆媒体广泛报道了土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的妻子埃尔多安致美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的信。
Qafqazinfo新闻门户网站报道称，埃尔多安敦促梅拉尼娅·特朗普将她对乌克兰战争的关注转化为对加沙人道主义危机的关注。
Yeni Musavat报纸报道称，信中写道：“我相信，您对648名乌克兰儿童展现的同情心也会惠及加沙儿童。因为在过去两年里，6.2万名无辜平民，其中包括1.8万名儿童，惨遭杀害。”
据《报道》通讯社报道，埃尔多安受到了梅拉尼娅·特朗普致俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的信的启发。该通讯社还指出，埃尔多安呼吁特朗普与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡进行接触。
阿塞拜疆媒体将埃尔多安的信解读为一份人道主义呼吁，旨在关注加沙儿童的困境。
哈萨克斯坦
哈萨克斯坦国家通讯社（Kazinform）刊登了一篇题为“埃米内·埃尔多安致信梅拉尼娅·特朗普”的新闻报道。该报道援引安纳托利亚通讯社的报道，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的妻子埃米内·埃尔多安致信美国总统唐纳德·特朗普的妻子梅拉尼娅·特朗普，希望她对加沙人道主义危机表现出与乌克兰冲突同等的关注。
报道中还附上了埃米内·埃尔多安所写信件的照片。