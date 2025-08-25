埃米内·埃尔多安致梅拉尼娅·特朗普的加沙信件在全球媒体引起广泛关注。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的妻子埃米内·埃尔多安致美国总统唐纳德·特朗普的妻子梅拉尼娅·特朗普的信件，关注加沙的人道主义危机，在全球媒体上引起了广泛反响。

信中，埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普将她对乌克兰战争中儿童所表现的关切，同样用于加沙的人道主义危机。这封信被众多国际通讯社和新闻网站刊登为头条新闻。

英国

英国广播公司（BBC）通过美国社交媒体平台X（约有5000万粉丝）及其拥有2940万粉丝的Instagram账号分享了埃米内·埃尔多安的信件。

BBC在其网站上以《土耳其第一夫人呼吁梅拉尼娅·特朗普关注加沙儿童》为标题报道了此事。报道指出，埃米内·埃尔多安在信中呼吁梅拉尼娅·特朗普为在加沙受苦的儿童发声，并强调信中写道：“我们必须团结我们的声音和力量，对抗这种不公。”

《每日电讯报》（The Telegraph）也报道指出，这封信旨在让梅拉尼娅·特朗普参与加沙的和平努力。报道还提到，土耳其第一夫人埃米内·埃尔多安在信中呼吁拯救加沙的儿童。

路透社在关于这封信的报道中，以《土耳其第一夫人呼吁梅拉尼娅·特朗普就加沙发声》为标题。

报道指出，埃米内·埃尔多安在信中提到，这封信的灵感来源于梅拉尼娅·特朗普本月初致俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的信件，信中关注乌克兰和俄罗斯的儿童。

英国“天空新闻”（Sky News）也报道指出，土耳其第一夫人致信梅拉尼娅·特朗普，希望她将对受战争影响的乌克兰儿童的关心，同样延伸至加沙的儿童。

报道中提到，埃米内·埃尔多安在信中回顾了梅拉尼娅对648名在冲突中丧生的乌克兰儿童表现出的关怀，并呼吁她为加沙儿童做出同样的努力。

法国

法国杂志《Le Point》在题为《“我们应团结声音：埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普支持加沙儿童”》的报道中指出，埃尔多安希望特朗普就加沙儿童的状况与以色列总理本杰明·内塔尼亚胡进行沟通。

报道提到，在联合国发布关注加沙饥荒的报告后，埃尔多安向特朗普发出了这一呼吁，并表示“希望对乌克兰儿童表现出的关心也能同样用于加沙”。

法国《20 minutes》报在题为《加沙：埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普关注被饿死的巴勒斯坦儿童》的报道中提到，埃尔多安指出，加沙两年来已有18,000名儿童死亡，并希望特朗普向内塔尼亚胡发送信件，以结束加沙的人道主义危机，同时提醒这是一项“对巴勒斯坦人民的历史性责任”。

法国《费加罗报》（Le Figaro）在题为《“作为母亲、女性和人类”：埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普捍卫加沙儿童的权利》的报道中，引用了埃米内·埃尔多安信中的内容：“作为一名母亲、一名女性、一名人类，我深切分享您信中的情感，并希望您也能将同样的希望带给渴望和平与安宁的加沙儿童。”

德国

德国NTV频道在线新闻门户以《埃米内·埃尔多安致梅拉尼娅·特朗普写情感信件》为标题报道：“土耳其总统的妻子埃米内·埃尔多安希望梅拉尼娅·特朗普像对乌克兰儿童所做的那样，也能为加沙地带的巴勒斯坦儿童与以色列总理本杰明·内塔尼亚胡进行沟通。在土耳其总统府发布的致美国总统的信中，埃尔多安写道：‘我相信您对648名在战争中丧生的乌克兰儿童所表现出的关怀，也会反映到加沙地带——在不到两年的时间里，62,000名无辜平民被残忍杀害，其中18,000人为儿童。’”

德国《明镜周刊》（Der Spiegel）以《埃米内·埃尔多安致信梅拉尼娅·特朗普》为标题报道：“土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的妻子埃米内·埃尔多安写信给梅拉尼娅·特朗普，在信中呼吁支持加沙的儿童。埃尔多安指出，成千上万加沙儿童棺木上的‘无名婴儿’字样在我们的良知中造成了无法愈合的创伤，并表示‘我相信您对648名在战争中丧生的乌克兰儿童所表现的重要关怀，也会延伸至加沙地带。’”

保加利亚



据保加利亚国家通讯社BTA发布的消息，保加利亚最大的私人电视台bTV也刊登了一则标题为《继（乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的妻子奥莱娜）泽连斯卡之后，埃米内·埃尔多安也给梅拉尼娅·特朗普写信：“请对加沙展现同样的同情”》的报道。

在报道中，bTV称：“土耳其第一夫人要求梅拉尼娅·特朗普呼吁以色列总理结束加沙的人道主义危机。”

保加利亚网络媒体《Dnevnik》也未加评论地引用了BTA的消息。关于埃米内·埃尔多安来信的社交媒体分享，则是基于阿纳多卢通讯社的相关报道。



希腊

埃米内·埃尔多安致信梅拉尼娅·特朗普的消息在希腊媒体上也得到了广泛报道。《To Vima》报以“埃米内·埃尔多安对梅拉尼娅的请求”为标题刊登报道，并强调埃尔多安希望梅拉尼娅不仅对乌克兰儿童展现关怀，也能对巴勒斯坦儿童展现同样的敏感与关注。《EFSYN》报则写道：“在加沙发生种族灭绝和致命袭击之际，埃尔多安向梅拉尼娅致信，关注加沙的孩子们。”《Kathimerini》报在相关报道中指出，埃米内·埃尔多安希望梅拉尼娅能够为加沙儿童采取行动，并强调她在信中提及加沙儿童所遭受的苦难。



瑞士

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的妻子埃米内·埃尔多安致信美国总统唐纳德·特朗普的妻子梅拉尼娅·特朗普，呼吁她将对乌克兰战争中表现出的关切，同样用于加沙的人道主义危机。这封信在瑞士媒体上也得到了广泛报道。

Swissinfo 网站以《埃尔多安的妻子埃米内·埃尔多安就加沙“被杀害”的18000多名儿童向梅拉尼娅·特朗普发声》为标题发布了相关新闻。

报道指出，埃米内·埃尔多安希望梅拉尼娅·特朗普将她对因与俄罗斯战争而在乌克兰丧生的儿童的关切，同样体现到加沙——对超过18000名“被残忍杀害”的巴勒斯坦儿童。

在瑞士全国发行的唯一报纸《Blick》中，以《埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普援助加沙儿童》为标题刊登了此新闻。

报道还提到，埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普为加沙地带的儿童发声。

在该国法语刊物《20 Minuten》报中，新闻以《埃尔多安女士代表加沙儿童向特朗普发声》为标题。

报道中写道：“土耳其第一夫人呼吁她的美国同行像对弗拉基米尔·普京那样，也向本杰明·内塔尼亚胡递交一封‘和平’信件。”

新闻还引用了埃米内·埃尔多安的话：“作为一名母亲、一名女性和一名人类，我真诚地分享您在信中表达的情感，并希望您也能将同样的希望带给渴望和平与安宁的加沙儿童。”

比利时

比利时法语报纸《La Libre》援引官方通讯社Belga的报道指出，埃米内·埃尔多安在致梅拉尼娅·特朗普的信中，呼吁她就加沙儿童的情况向内塔尼亚胡提出倡议。报道提到，埃尔多安回顾了梅拉尼娅·特朗普此前对乌克兰战争中丧生的儿童所表现出的关切，并希望类似的人道之声也能为加沙发出。

报道中引用埃米内·埃尔多安的表述：“我希望您对乌克兰丧生的648名儿童所表现出的关切，也能同样适用于加沙——在不到两年的时间里，有18,000名儿童、共计62,000名平民丧生。”

报道还提到，埃米内·埃尔多安提醒联合国已正式在加沙宣布粮食短缺，并强调梅拉尼娅·特朗普可以代表加沙人民承担一项历史性的责任。

比利时弗拉芒语公共频道VRT同样援引Belga的报道，以《埃米内·埃尔多安致梅拉尼娅·特朗普写信关注加沙：“已成儿童墓地”》为标题发布新闻。

报道中写道：“土耳其第一夫人埃米内·埃尔多安在谈及乌克兰儿童之后，也希望她的美国同行梅拉尼娅·特朗普能关注加沙地带儿童所遭受的痛苦。她在一封信中表达了这一诉求。值得注意的是，埃米内·埃尔多安经常就加沙问题发声。”

报道还全文刊登了这封信。

捷克

捷克《Blesk》报以《埃尔多安夫人致梅拉尼娅·特朗普写信关注加沙儿童》为标题报道了此事。

报道指出，埃米内·埃尔多安称赞了梅拉尼娅·特朗普对乌克兰儿童所表现的关怀，并呼吁她将对乌克兰儿童的关注同样延伸至加沙的儿童。

波黑、塞尔维亚和黑山

波斯尼亚和黑塞哥维那最受欢迎的新闻门户之一《Klix》对埃米内·埃尔多安致梅拉尼娅·特朗普的加沙信件进行了详细报道，并以《第一夫人之间的沟通》为标题。

该国最受欢迎的报纸《Dnevni Avaz》的新闻网站也强调了埃米内·埃尔多安，报道指出她撰写了一封关于加沙人道主义危机的信件，并寄给了梅拉尼娅·特朗普。

塞尔维亚新闻社Tanjug也对埃米内·埃尔多安的加沙信件进行了详细报道。

塞尔维亚最受欢迎的新闻门户之一《Blic》以《埃米内·埃尔多安希望梅拉尼娅·特朗普也关注加沙儿童》为标题报道，文中提到：“埃米内·埃尔多安请梅拉尼娅·特朗普像写信给普京那样，也给内塔尼亚胡写信。”

黑山最受欢迎的新闻门户之一《CDM》则强调，埃米内·埃尔多安希望梅拉尼娅·特朗普也能关注加沙的儿童。

澳大利亚

澳大利亚新闻网站9news以《埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普关注加沙儿童》为标题报道了这封信。

报道指出，埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普将她对乌克兰战争所表现的关切，同样用于加沙的人道主义危机，新闻中对信件内容也进行了详细介绍。

马来西亚、新加坡和孟加拉国

马来西亚新闻网站《Free Malaysia Today》在标题中写道，埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普支持加沙儿童。

报道中提到，埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普向以色列总理本杰明·内塔尼亚胡递交信件，要求停止加沙的人道主义危机。

报道引用了埃米内·埃尔多安的话：“作为一名母亲、一名女性、一名人类，我深切分享您信中的情感，并希望您也能将同样的希望带给渴望和平与安宁的加沙儿童。”报道中还关注了联合国在加沙宣布粮食短缺的情况。

总部位于新加坡的《海峡时报》（The Straits Times）也将埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普支持加沙儿童的行动作为头条报道。

报道指出，联合国在加沙宣布粮食短缺，埃米内·埃尔多安强调巴勒斯坦在全球的认可，并表示梅拉尼娅·特朗普的回应将是一项历史性责任。

孟加拉国官方通讯社Bangladesh Sangbad Sangstha（BSS）以《埃尔多安的妻子埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普为加沙儿童发声》为标题报道了这封信的详细内容。

报道中引用了埃米内·埃尔多安信中的表述：“我相信，您在战争中对648名丧生的乌克兰儿童所表现出的关切，将以更强烈的方式延伸至加沙——在那里，在两年内共有62,000名无辜平民被残忍杀害，其中18,000人为儿童。”

巴基斯坦、印度和日本

在巴基斯坦出版的《黎明报》（Dawn）将埃米内·埃尔多安呼吁梅拉尼娅·特朗普关注加沙的问题作为标题报道。报道称，埃米内·埃尔多安在信中提到了梅拉尼娅·特朗普此前致俄罗斯总统普京，关注乌克兰和俄罗斯儿童的信件。

报道中引用了埃米内·埃尔多安的表述：“在全球共同觉醒、巴勒斯坦获得国际认可成为全球意志的今天，我相信您对加沙发出的呼声，也将履行对巴勒斯坦人民的历史性责任。”