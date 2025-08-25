土耳其
埃尔多安纪念马拉兹吉尔特战役胜利周年日
马拉兹吉尔特战役被土耳其人视为安纳托利亚向土耳其故土转变的开端。
8月26日曼齐克特战役胜利周年之际，雷杰普·塔伊普·埃尔多安发表了讲话。 / AA
2025年8月25日

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周一在比特利斯省阿赫拉特参加了由射箭基金会组织的活动，以纪念马拉兹吉尔特战役胜利954周年。

在开幕式致辞中，埃尔多安表示，这场胜利是决定土耳其命运的重要转折点。

土耳其总统埃尔多安在讲话中指出：“马拉兹吉尔特战役的胜利正好发生在954年前的1071年8月26日，由苏丹阿尔普·阿尔斯兰领导。这场胜利改变了我们的历史进程”。

他说：“通过这场胜利，土耳其民族展现了将安纳托利亚作为永恒家园的决心，并奠定了延续千年的深厚根基。”

1071年8月26日塞尔柱人在马拉兹吉尔特战役中击败了规模更大的拜占庭军队，为土耳其在安纳托利亚的长期统治打开了大门。

这场战役的周年纪念象征着土耳其的坚韧精神，与土耳其当前的“无恐怖主义”倡议相呼应，该倡议旨在消除长期困扰塞尔柱人曾经备战地区的恐怖组织PKK的威胁。

埃尔多安总统说道：“今天我们最重要的任务是让马拉兹吉尔特的精神永存，并将这一神圣遗产传递给后代。因为马拉兹吉尔特不仅仅是一场战役，更是我们民族千年兄弟情谊、爱国精神和共存意志的象征。”

周一埃尔多安还在比特利斯省阿赫拉特主持了一次内阁会议，会议地点是新落成的总统办公大楼-这是安卡拉以外的首个现代总统办公室。

阿赫拉特曾是塞尔柱军队在马拉兹吉尔特战役前的出发地，该战役发生在今天的穆什省。

埃尔多安表示：“值此之际，我向我们高贵的民族致以最诚挚的祝贺，庆祝8月26日马拉兹吉尔特战役胜利周年日。

土耳其独立战争的一些关键战役也发生在8月，因此8月被非正式称为“胜利之月”，而8月30日则被正式定为土耳其的胜利日。

