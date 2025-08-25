土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周一在比特利斯省阿赫拉特参加了由射箭基金会组织的活动，以纪念马拉兹吉尔特战役胜利954周年。

在开幕式致辞中，埃尔多安表示，这场胜利是决定土耳其命运的重要转折点。

土耳其总统埃尔多安在讲话中指出：“马拉兹吉尔特战役的胜利正好发生在954年前的1071年8月26日，由苏丹阿尔普·阿尔斯兰领导。这场胜利改变了我们的历史进程”。

他说：“通过这场胜利，土耳其民族展现了将安纳托利亚作为永恒家园的决心，并奠定了延续千年的深厚根基。”

1071年8月26日塞尔柱人在马拉兹吉尔特战役中击败了规模更大的拜占庭军队，为土耳其在安纳托利亚的长期统治打开了大门。

这场战役的周年纪念象征着土耳其的坚韧精神，与土耳其当前的“无恐怖主义”倡议相呼应，该倡议旨在消除长期困扰塞尔柱人曾经备战地区的恐怖组织PKK的威胁。