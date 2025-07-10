俄罗斯夜间对基辅发动了大规模无人机和导弹袭击。据当局称，袭击造成两人死亡，至少16人受伤，首都五个区发生火灾。

基辅市长维塔利·克里琴科称，被击落的无人机和导弹碎片击中了多个居民区，损坏了建筑物并引发了大火。

在舍甫琴基夫斯基区，被击中目标的碎片损坏一些建筑物的高层，引发火灾。在达尔尼茨基区，车库和一座加油站起火。在索洛缅斯基区，一座疏散建筑物的屋顶被烧毁。波多尔斯基区一家诊所几乎被完全摧毁；戈洛谢耶夫斯基区无人机碎片击中了一辆卡车。

美国承诺提供更多武器

据克里琴科称，袭击造成两人死亡，16人受伤。伤者中的10人住院治疗。由于浓烟笼罩全城，当局敦促从避难所返回的居民关闭窗户。

袭击还影响基辅地区。据地区军事管理局称，房屋和附属建筑遭到破坏，四个地区报告发生火灾。奥布霍夫区有一人受伤并住院治疗。

前天乌克兰报告称俄罗斯发射了728架无人机，这是战争开始以来的最高数量。此前最大规模的袭击发生在7月4日，发射了539架无人机和11枚导弹。6月29日对537个目标发动了空袭。

据《纽约时报》消息人士透露，俄罗斯总统普京认为乌克兰的防御系统将无法承受这种压力。

此前由于五角大楼的库存审查，美国暂停了对乌克兰的武器供应。然而，在这些重大袭击之后，特朗普下令恢复对乌克兰的援助，并宣布可能向乌克兰运送另一套爱国者防空系统。

特朗普表示：“他们遭受了非常严重的打击，确实非常严重。我们将对此进行评估”。