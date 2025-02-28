加沙之眼：普莱斯蒂亚·阿拉卡德讲述巴勒斯坦种族灭绝

东地中海大学毕业的年轻记者阿拉卡德被评为 2024 年 100 位最具影响力的女性之一。尽管遭受难以想象的磨难，她仍然决心分享她的人民坚韧不拔的反抗精神。

阿拉卡德在澳大利亚墨尔本的临时住所表示：“我认为没有一个词可以形容种族灭绝的结束，”我唯一的希望是巴勒斯坦和巴勒斯坦人能有一个更好的未来，因为我们值得拥有。我很感激这么多的杀戮已经停止。但我不禁要问，为什么我们生活在一个允许这种种族灭绝的世界。”

尽管远离祖国，阿拉卡德的声音仍在世界各地回响。阿拉卡德被评为 2024 年 100 位最具影响力的女性之一，她决心确保加沙的故事不会被遗忘。加沙最年轻记者之一的阿拉卡德，是种族灭绝的见证者，也是一名致力于讲述加沙人民故事的记者。

23 岁的阿拉卡德克服了对发表反对以色列言论的恐惧，并抵制以色列用来抹黑批评者的宣传策略。她通过社交媒体帖子揭示了在以色列占领下生活的严酷现实以及巴勒斯坦人的坚韧和人性。

“我们不只是一个数字”

“在加沙，我们并不认为自己只是数字。阿拉卡德在接受 TRT 世界频道采访时说。“我们通过名字、故事和社区的深厚联系相互了解。”

在 2023 年 10 月发生毁灭性袭击之前，阿拉卡德曾亲眼目睹过四次军事行动，与自己的祖国有着深厚的联系。尽管面临挑战，讲故事维护了加沙团结的社会结构。阿拉卡德说： “我喜欢加沙的小环境，几乎每个人都互相认识。杂货店店员不仅仅是店员，老师也不仅仅是老师；他们是我们生活的一部分。”

阿拉卡德从小就对讲故事充满热情。六年级时，他的阿拉伯语老师、记者拉万（Rawan）给了她启发。七年级时，她的笔记本里已经写满了阿拉伯语和英语的文章和诗歌。

从北塞浦路斯土耳其共和国东地中海大学新媒体与新闻学专业毕业后，21岁的阿拉卡德返回加沙。她的目标是挑战刻板印象，分享祖国的真实故事。她不希望加沙沦为一片废墟，想展现社会的真实本质。阿拉卡德说：“我决定返回加沙，这样人们就可以通过我的眼睛看到我的祖国。”

另一方面，阿拉卡德回国之际，正值以色列在加沙实施种族灭绝。据加沙卫生部数据，自2023年10月7日以来，以色列军事行动已造成至少4万8200名巴勒斯坦人死亡，至少11万1660人受伤。阿拉卡德目睹了这一切。

阿拉卡德表示：“10 月 7 日之后三天，轰炸非常猛烈，我住的大楼遭到一系列袭击，我录制了一段视频，视频在网上迅速走红。从那时起，我就一直没有停止向世界展示加沙发生的事情。”

阿拉卡德讲述的以色列围困下人民的生活故事在世界各地引起共鸣。 Instagram 粉丝数量从 3000 人增加到 400 多万。由于她的努力，她成为 2024 年 100 位最具影响力的女性之一。阿拉卡德这样描述她的工作：“我想让全世界知道我们的名字和我们的故事。”

在第一次停火期间，阿拉卡德与她的母亲、姐姐和祖母通过拉法边境进入埃及。后来由于她叔叔的公民身份，他们才得以移居澳大利亚。她说： “我以为两三周后就能回来， 没想到袭击会持续这么久。现在我不知道我什么时候能回来。”

“加沙之眼”

2022年她获得了希琳·阿布·阿齐拉纪念奖学金，该奖学金以被以色列军队杀害的巴勒斯坦裔美国记者希琳·阿布·阿齐拉的名字命名。这项奖学金使她得以在贝鲁特美国大学攻读媒体硕士学位，并于 2024 年 8 月开始学习。

在记录了加沙种族灭绝之后，阿拉卡德找到了维护巴勒斯坦人权利的新方法。根据自己的经历她写了一本书，名为《加沙之眼》，该书将于 4 月 17 日由 Pan Macmillan 出版。阿拉卡德说：“这本书让我能够通过自己的眼睛看加沙，分享巴勒斯坦人民的故事。”阿拉卡德于 2023 年 10 月 7 日（以色列袭击开始之日）开始写这本书。她在书中介绍了自己所目睹的以色列大屠杀。