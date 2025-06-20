土耳其高等教育委员会宣布，在2026年QS世界大学排名中，共有26所土耳其大学入榜。此次排名涵盖了来自全球106个国家和地区的1500所大学。

在拥有超过20所大学入榜的国家中，土耳其是进步幅度排名第四的国家。

据报道，有11所土耳其大学进入全球前1000名，其中9所大学的排名较去年有所提升，2所大学保持不变，没有任何大学排名下降。

声明指出，有2所土耳其大学进入全球前300名，4所进入前400名，6所进入前500名。

中东技术大学（METU）排名第269位，伊斯坦布尔理工大学（ITU）排名第298位，双双跻身全球前300名。科奇大学（Koc University）排名第323位，海峡大学（Bogazici University）排名第371位，进入全球前400名。萨班哲大学（Sabanci University）排名第404位，比尔肯特大学（Bilkent University）排名第415位，成功进入全球前500名。至此，共有6所土耳其大学跻身全球前500名。

此外，哈杰特佩大学（Hacettepe University）排名第571位，伊斯坦布尔大学（Istanbul University）排名第628位，安卡拉大学（Ankara University）排名第697位，耶尔德兹技术大学（Yildiz Technical University）排名第736位，加济大学（Gazi University）排名第915位，均进入全球前1000名。

根据QS土耳其报告，中东技术大学、海峡大学和伊斯坦布尔理工大学在“雇主声誉”指标中跻身全球前100名。土耳其高等教育的国际学术声誉、土耳其大学的影响力以及土耳其整体的国际声誉正在迅速提升。

高等教育委员会主席埃罗尔·厄兹瓦尔教授（Prof. Dr. Erol Özvar）表示：“这一成就绝非偶然。我们共同付出了巨大的努力，并将取得更大的成功。我向所有进入排名并为此付出努力的大学表示祝贺。”