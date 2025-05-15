周四，俄罗斯与乌克兰将在伊斯坦布尔举行会谈，吸引了全球的目光。人们对外交手段能否为这场数十年来欧洲最致命的战争找到出路充满期待。

外界关注的焦点之一是哪些人将出席会议，尤其是俄罗斯总统与乌克兰总统是否会会面，以及美国总统是否会从其正在进行的海湾之行中绕道土耳其。

然而，分析人士指出，这次会谈本身就具有重要意义，预计将讨论从停火条件、争议领土到军事中立和制裁等一系列棘手问题。

国际危机组织俄罗斯问题高级分析师奥列格·伊格纳托夫认为，这是结束战争的一个难得机会。

他表示：“这次会谈非常重要，我认为每个人都应该支持这些谈判。这是结束战争的唯一真正机会，也是唯一的现实选择。”

俄罗斯的立场：安全保障、中立和解除制裁

尽管伊斯坦布尔会谈可能重启早在2022年3月在土耳其启动的和平进程，但观察人士指出，如果双方希望抓住近年来最有希望的外交契机，仍需解决一系列问题。

根据伊格纳托夫的说法，俄罗斯可能会推动基于2022年伊斯坦布尔草案的全面解决方案——乌克兰后来退出了该协议。

莫斯科预计将要求乌克兰通过宪法修正案正式确立中立地位，并获得防止北约扩展到前苏联国家的安全保障。

“俄罗斯将基于2022年的伊斯坦布尔协议进行谈判，”伊格纳托夫解释道。“乌克兰不同意该协议，并于2022年4月退出谈判。”

他指出，俄罗斯方面最关注的是安全问题，这与美国等其他参与者的关注点不同。

“如果你看美国总统特使史蒂夫·威特科夫的最近采访，他说主要问题是领土。但俄罗斯……他们认为安全是主要问题。”

领土问题对双方来说是“非常复杂且极具争议性”的问题，伊格纳托夫补充道。

莫斯科的核心要求之一是乌克兰正式放弃加入北约的任何意图。

“俄罗斯希望获得书面保证，因为根据伊斯坦布尔协议，这意味着乌克兰需要修改宪法。目前，根据乌克兰宪法，乌克兰可以追求北约成员资格，但俄罗斯希望乌克兰修改宪法。”

莫斯科还可能寻求北约更广泛的保证，并可能要求签署一份单独的条约，以解决俄罗斯自身的安全关切。

去军事化是另一个主要问题，俄罗斯可能会寻求限制“乌克兰军队的规模，以及对乌克兰可以生产或购买的武器类型，包括军事技术的限制”，他解释道。

最后，制裁将是一个主要关注点，尤其是在欧盟周三批准了对俄罗斯的第17轮制裁之后。

“如果冲突结束，如果达成全面协议，俄罗斯表示制裁也应该被解除，目前正在讨论如何解除制裁。”

乌克兰的立场：停火优先，主权不容妥协

从基辅的角度来看，重点是确保立即且无条件的停火。乌克兰对任何涉及领土让步或宪法修改的要求持警惕态度，并希望避免任何可能使俄罗斯领土主张合法化的协议，伊格纳托夫说道。

“乌克兰准备冻结战争，”他继续说道。“它不想对其安全、领土或做出任何让步。乌克兰只希望冻结战争，而不在纸面上对俄罗斯做出任何承诺。”

大西洋理事会欧亚中心副主任谢尔比·马吉德也认为，乌克兰的底线是无条件的停火，涵盖陆地、空中和海上。

“乌克兰坚持要求30天的无条件停火，必须涵盖陆地、空中和海上，”她说，并补充道，“我不认为俄罗斯会同意这一点。”

马吉德还对俄罗斯总统普京是否会与乌克兰总统泽连斯基亲自会面表示怀疑。

乌克兰还提出了人道主义要求，包括“全面归还战俘、被绑架的儿童和被拘留的平民”。

目前，基辅的重点是实现临时停火，而不是讨论永久和平协议。

“他们正在关注短期目标，看看是否能达成30天的无条件停火，”马吉德说道，并强调任何此类停战“必须涵盖陆地、空中和海上”。

“俄罗斯曾试图达成一些对其有利的停火协议，因为乌克兰在海上实力较强。乌克兰目前不会接受部分停火。这也不是美国希望看到的结果。”