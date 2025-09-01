俄罗斯总统普京表示，乌克兰危机的起因是2014年基辅发生的“政变”，并称这是“西方挑起的”。他补充说，西方试图将乌克兰纳入北约的行为进一步加剧了紧张局势。

“这场危机并非因俄罗斯对乌克兰的攻击而起，而是由于乌克兰发生的政变，这场政变得到了西方的支持和挑唆。随后，乌克兰试图用武力镇压那些不接受政变的地区和人民的抵抗，”普京在中国北方港口城市天津举行的第25届上海合作组织（SCO）峰会上表示。

他指出，2014年后反对乌克兰加入北约的基辅政治领导层被移除，并强调西方推动乌克兰加入北约的努力对俄罗斯安全构成了“直接威胁”。

普京表示，莫斯科寻求通过解决所谓的根本原因，实现乌克兰危机的“长期和可持续”解决方案。

这位俄罗斯领导人还将上合组织描述为建立真正多边主义的“强大引擎”，并称由北美和欧洲主导的世界秩序模式“正在成为过去”。

“一个能够取代过时的欧洲中心和大西洋中心模式，并考虑尽可能多国家利益的体系，才是真正平衡的，不会允许某些国家以牺牲他国安全为代价来确保自身安全，”他说道。

周日，乌克兰总统泽连斯基表示，“唯一想要这场战争的是俄罗斯——因此我们将继续施加压力。”