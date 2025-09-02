政治
特朗普承认以色列游说团体在国会的影响力正在下降
美国总统对一保守派媒体表示, 随着公众舆论的转变, 以色列在华盛顿不再拥有最强大的影响力。
美国总统告诉保守派媒体，随着公众舆论转变，以色列在华盛顿的影响力不再最强 [资料图片] / Reuters
2025年9月2日

美国总统唐纳德·特朗普表示，他对以色列曾经在华盛顿强大的游说力量在国会中影响力减弱感到惊讶，并承认其共和党内部的观点正在发生代际变化。

特朗普在周五接受《每日来电者》采访时表示（采访内容于周一发布），相比二十年前，在国会对以色列的支持如今已成为“过去的事情”。

“我可以告诉你，以色列曾经是国会中最强大的游说力量，无论是个人、公司还是州政府，我从未见过比它更强的，”特朗普说道。

“今天，它的游说力量已经没有那么强了。这真是令人惊讶。”

他补充说，在过去，“你不能对以色列说坏话，否则就无法在政坛立足”，但现在像民主党国会女议员亚历山大·奥卡西奥-科尔特斯及其进步派盟友已经改变了这一讨论。

“以色列曾经是我见过的最强大的游说力量。他们完全控制了国会，而现在不是了。我对此感到有些惊讶，”特朗普说道。

这些言论发表之际，皮尤研究中心三月份的一项民调显示，53%的美国成年人对以色列持负面看法，而2022年这一比例为42%。

在50岁以下的共和党人中，负面看法的比例同期从35%上升到50%。

失去“舆论战场”

特朗普坚持认为，他在总统任期内是以色列的坚定支持者，提到对伊朗的打击以及承认耶路撒冷为以色列首都的决定。

但他也承认，以色列正在失去“舆论战场”，并表示加沙地带的冲突正在损害其国际声誉。

“有人否认10月7日的突袭发生过，”特朗普说，“他们可能在战争中获胜，但他们没有赢得舆论战场，这对他们造成了伤害。”

这些言论正值特朗普阵营中的一些右翼知名人士与长期以来的亲以色列立场决裂之际。

共和党国会女议员玛乔丽·泰勒·格林最近指责以色列在加沙实施“种族灭绝”，而特朗普的前战略顾问史蒂夫·班农则认为以色列“并非真正的盟友”，并称总理本雅明·内塔尼亚胡的阵营不可信。

另一位持相同立场的共和党知名议员是托马斯·马西。

其他右翼知名人士还包括政治评论员坎迪斯·欧文斯、尼克·富恩特斯、塔克·卡尔森等也加入了这个正在不断扩大的名单。

