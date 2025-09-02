美国总统唐纳德·特朗普表示，他对以色列曾经在华盛顿强大的游说力量在国会中影响力减弱感到惊讶，并承认其共和党内部的观点正在发生代际变化。

特朗普在周五接受《每日来电者》采访时表示（采访内容于周一发布），相比二十年前，在国会对以色列的支持如今已成为“过去的事情”。

“我可以告诉你，以色列曾经是国会中最强大的游说力量，无论是个人、公司还是州政府，我从未见过比它更强的，”特朗普说道。

“今天，它的游说力量已经没有那么强了。这真是令人惊讶。”

他补充说，在过去，“你不能对以色列说坏话，否则就无法在政坛立足”，但现在像民主党国会女议员亚历山大·奥卡西奥-科尔特斯及其进步派盟友已经改变了这一讨论。

“以色列曾经是我见过的最强大的游说力量。他们完全控制了国会，而现在不是了。我对此感到有些惊讶，”特朗普说道。

这些言论发表之际，皮尤研究中心三月份的一项民调显示，53%的美国成年人对以色列持负面看法，而2022年这一比例为42%。

在50岁以下的共和党人中，负面看法的比例同期从35%上升到50%。