第四届安塔利亚外交论坛（ADF）在土耳其著名度假城市安塔利亚拉开帷幕，吸引了全球领导人、外交官、政策制定者、专家和学者齐聚一堂，共同探讨在重大地缘政治变革时期应对国际挑战的方案。

论坛于4月11日由总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和外交部长哈坎·菲丹的开幕演讲正式拉开帷幕。

为期三天的论坛以“在分裂的世界中重塑外交”为主题，旨在探讨如何重新构想外交，以应对区域和全球挑战。

预计论坛将吸引超过4000名与会者，其中包括20多位国家元首和政府首脑、70多位部长（其中50多位为外长），以及约60位国际组织的高级代表。

此外，与会者还包括学者、专家和学生。随着各国代表团陆续抵达，安塔利亚机场的活动日益频繁。共有来自约140个国家的450名代表和来自约50个国家的950名记者获得了认证。

论坛期间将举办超过50场会议，涵盖从中东到亚太地区、非洲到拉丁美洲的议题，以及气候变化、反恐、人道主义援助、数字化、粮食安全和人工智能等全球关键问题。

本次论坛的高级别与会者包括阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、北塞浦路斯总统埃尔辛·塔塔尔、索马里总统哈桑·谢赫·穆罕默德、黑山总统雅科夫·米拉托维奇、塞拉利昂总统朱利叶斯·马达·比奥、印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托、几内亚比绍总统乌马罗·西索科·恩巴洛、匈牙利总统欧尔班·维克托以及科索沃总统维约莎·奥斯马尼-萨德里乌。

外交心脏在安塔利亚跳动

安塔利亚省长埃尔辛·沙欣表达了对今年举办第四届论坛的自豪之情。

沙欣指出，安塔利亚作为一座享有国际声誉的城市，将迎接国家元首和政府首脑、外长、众多非政府组织和国际组织的代表、学者以及媒体成员的到来。他强调了该市在成功举办重大活动方面的良好记录。

沙欣回顾了安塔利亚此前曾举办过的G20和北约峰会等重要会议，并补充道：“我们为外交在安塔利亚扎根、开花并不断发展感到自豪，这座城市正成为通过对话解决区域、国家和国际问题的平台。

不仅仅是外交论坛将在这里举行，议会大会和北约外长会议也将在此召开，而在2026年，全球最大的航天大会也将在安塔利亚举办。这座城市为能够成为此类大会、会议和活动的中心感到自豪，而外交论坛是其中最重要的活动之一。”

沙欣还说，论坛的所有准备工作已经完成。他表示：“我们已经开始迎接我们的客人。所有酒店都已准备就绪。安塔利亚不仅是土耳其，也是全球酒店容量领先的城市之一。每一个细节都已妥善安排。”