美国正在向乌克兰提供155毫米炮弹和机动火箭炮导弹，两名美国官员向路透社和美联社透露了这一消息。这一行动发生在特朗普总统政府暂停向基辅运送部分关键武器的几天后。

官员们表示，上周暂停部分武器运输似乎与美国军火库存可能过低的担忧有关。

国防部长皮特·赫格塞斯上周下令暂停运输，以便五角大楼评估其武器库存。这一决定令白宫感到意外。五角大楼否认赫格塞斯在未与特朗普总统协商的情况下采取行动。

这些官员在周三匿名表示，目前正在向乌克兰提供155毫米炮弹和GMLRS（移动火箭炮）导弹。

官员们没有透露具体运送了多少武器，也未说明运输是否已经完成。此外，目前尚不清楚这一新运输是否代表政府政策的任何变化。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基周二表示，他已下令扩大与美国的联系，以确保关键军事物资的交付，尤其是防空系统。

关键时刻

这一决定正值乌克兰和俄罗斯相互发动攻击之际。

周四凌晨，乌克兰防空部队连续第二晚在基辅抵御俄罗斯无人机的袭击。官员们报告称，市中心一栋公寓楼发生火灾，无人机碎片散落在不同地区。

乌克兰军方在Telegram消息平台上发出警告，称基辅可能还会遭到导弹袭击。

市长维塔利·克里奇科在Telegram上写道，舍甫琴科区中心有两处住宅起火。他表示，紧急救援队已被派往城市的不同区域。