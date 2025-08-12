国际
3分钟阅读
泽连斯基：普京正在准备进一步攻击而不是停火
泽连斯基表示,没有迹象表明俄罗斯正在为战后局势做准备,并补充说,普京决心将与美国的会晤呈现为他个人的胜利。
特朗普表示需要进行土地互换，泽连斯基随后排除了这种可能性。 / AA
18 小时前

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京正在为“新的进攻行动”做准备，而不是停火。

“没有任何迹象表明俄罗斯人已经收到信号，准备进入战后局势，”泽连斯基在周一晚间的讲话中说道。

泽连斯基表示，情报和军事报告显示，普京“只想将与美国的会晤呈现为他的个人胜利，然后继续像以前一样行动，对乌克兰施加同样的压力。”

乌克兰总统还强调，“没有任何迹象”表明俄罗斯正在为和平做准备，并补充说，部队的重新部署表明正在为进一步的攻击做准备。

“如果有人在为和平做准备，他不会这样做，”泽连斯基说道。

泽连斯基补充说，基辅继续向其伙伴通报战场局势、外交进展以及俄罗斯未来行动的计划。

阿拉斯加峰会

美国总统唐纳德·特朗普上周宣布，他将在即将举行的阿拉斯加峰会上接待普京，讨论结束乌克兰战争的相关事宜。

由于担心普京会与特朗普联手强迫乌克兰接受不可接受的妥协，欧洲领导人计划在周三分别与泽连斯基和特朗普通话。

特朗普表示，需要进行领土交换，但泽连斯基随后对此予以否决。

德国总理弗里德里希·梅尔茨已邀请法国、英国及其他欧洲领导人，以及欧盟和北约领导人，于周三举行线上会谈。

梅尔茨办公室周一表示，这次视频会议将分多轮讨论“进一步对俄罗斯施压的选项”以及“可能的和平谈判准备和相关的领土主张与安全问题”。

