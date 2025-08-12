乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京正在为“新的进攻行动”做准备，而不是停火。

“没有任何迹象表明俄罗斯人已经收到信号，准备进入战后局势，”泽连斯基在周一晚间的讲话中说道。

泽连斯基表示，情报和军事报告显示，普京“只想将与美国的会晤呈现为他的个人胜利，然后继续像以前一样行动，对乌克兰施加同样的压力。”

乌克兰总统还强调，“没有任何迹象”表明俄罗斯正在为和平做准备，并补充说，部队的重新部署表明正在为进一步的攻击做准备。

“如果有人在为和平做准备，他不会这样做，”泽连斯基说道。

泽连斯基补充说，基辅继续向其伙伴通报战场局势、外交进展以及俄罗斯未来行动的计划。