巴基斯坦信息部长阿塔乌拉·塔拉尔表示，该国掌握“可靠情报”，显示印度计划在未来24至36小时内发动军事打击。

“巴基斯坦拥有可靠情报，印度计划以巴哈尔冈事件为借口，在未来24至36小时内发动军事打击，”塔拉尔周三早些时候在社交媒体平台X上发文称。

“任何侵略行为都将遭到果断回应。印度将对该地区的任何严重后果负全责，”他补充道。

塔拉尔还在长文中指出，“印度自封为该地区的法官、陪审团和执行者，这种傲慢的行为是鲁莽的，我们坚决拒绝。”

“巴基斯坦真诚地提议由中立专家组成的委员会进行可信、透明和独立的调查，以查明真相。不幸的是，印度似乎选择了非理性和对抗的危险道路，而不是理性的道路，这将对整个地区乃至更广范围造成灾难性后果。”

印度外交部尚未对路透社的置评请求作出回应。

此事发生之际，两国紧张局势加剧。印度称，上周在印控克什米尔一处旅游景点发生的袭击事件导致26人死亡，并与巴基斯坦有关联。伊斯兰堡则称该事件为“假旗行动”，并呼吁进行中立调查。

自袭击事件发生以来，这两个拥有核武器的国家采取了一系列针对彼此的措施，包括印度暂停关键的《印度河水条约》，巴基斯坦关闭领空以禁止印度航空公司飞行，并暂停双方的《西姆拉协议》。

印度总理纳伦德拉·莫迪誓言追捕并惩罚袭击者。

克什米尔地区以穆斯林为主，印度和巴基斯坦均声称对其拥有全部主权。目前双方各自控制部分地区，并曾因这一喜马拉雅地区爆发战争。自1947年以来，联合国通过了多项决议，呼吁在该地区举行公投。

印度在该地区部署了超过50万军队。最近几周，据报道，印度军队拘留了约2000名克什米尔人，并摧毁了疑似反叛者的房屋，这被当地居民、批评者和人权组织视为集体惩罚。

周一，巴基斯坦国防部长哈瓦贾·穆罕默德·阿西夫告诉路透社，印度的军事入侵迫在眉睫。

阿西夫在伊斯兰堡的办公室接受采访时表示，巴基斯坦已进入高度戒备状态，但只有在“存在直接威胁我们生存的情况下”才会使用核武器。

美国呼吁印度和巴基斯坦外交部长对话

与此同时，美国周二呼吁印度和巴基斯坦缓和当前紧张局势，并表示其高级外交官将很快与两国外交部长进行接触。

“我们正在与双方接触，告诉他们不要升级局势，”美国国务院发言人塔米·布鲁斯周二对外国媒体表示。

她表示，美国国务卿马尔科·卢比奥预计将“最早在今天或明天”与印度和巴基斯坦的外交部长讨论这一问题。

她补充说，卢比奥正在鼓励“其他国家领导人和外交部长也就此问题与两国接触。”

在袭击发生后，中国和土耳其曾就两国日益紧张的关系发表声明，呼吁两国保持克制，伊朗则表示愿意进行调解。沙特阿拉伯表示，它正在努力 “防止紧张局势”。

美国总统唐纳德·特朗普则淡化了紧张局势，上周五表示克什米尔争端已有千年历史，双方领导人将“以某种方式”找到缓和局势的方法。

然而，布鲁斯表示，美国正在对此案采取每日行动，并期待卢比奥与南亚同行的互动产生“影响”。

“我们还在全面监控该地区的发展，正如你所知，在多个层面上，我们与印度和巴基斯坦政府保持联系，不仅仅是外交部长层面，而是多个层面，”布鲁斯补充道。

“我们当然鼓励各方共同努力，寻求负责任的解决方案。全世界都在关注这一局势。”