上周，德克萨斯州部分地区遭遇毁灭性洪水，截至目前，仍有超过160人失踪，死亡人数已攀升至至少109人，寻找幸存者的希望逐渐渺茫。

德州州长格雷格·阿博特周二向记者表示：“仅在克尔县地区，就有161人被报告失踪。”

他补充道：“这个数字可能还会增加，因为这些数据是基于朋友、亲属和邻居的报告。”

此次突发洪水在多个县同时发生，其中克尔县受灾最为严重。克尔县位于德州中部，被称为“闪洪走廊”，目前已确认94人死亡。

遇难者中包括至少27名在瓜达卢佩河夏令营的女孩和辅导员。洪水在7月4日假期周末开始时冲破河岸，席卷了营地小屋，当时数百名露营者正在熟睡。

阿博特表示，目前仍有五名露营者、一名辅导员以及一名与营地无关的儿童失踪。

他说：“我们心中最重要的事情就是这个社区的人民，尤其是那些仍然失踪的人。”

在州内其他地区，至少还有15人死亡的报告。

搜救工作仍然困难重重。德州野生动物管理局的本·贝克表示，尽管使用了直升机、无人机和搜救犬，但厚重的泥浆和大面积的废墟阻碍了救援进展。

贝克说：“这是极其危险且耗时的工作，水还没有完全退去。这些巨大的废墟堆非常阻碍救援，深入其中非常危险。”

在灾难中心的亨特镇，救援队正在废墟中搜寻，直升机在空中盘旋。尽管未来几天预计会有更多降雨，但贝克表示，这“不会阻止”搜救工作。

美国总统唐纳德·特朗普计划于周五与第一夫人梅拉尼娅·特朗普一同访问德州。他称赞了紧急响应工作，并表示政府迅速部署了直升机和救援队。

特朗普说：“我们从各地调来了许多直升机……他们是专业人士，救出了很多人。”

然而，关于政府是否准备充分以及资金削减是否削弱了预警系统的问题也随之而来。批评者还对国家气象局的人手短缺表示担忧。

气候中心研究组织的气象学家谢尔·温克利表示：“德州这一地区此前处于极端至异常干旱状态。干燥的土壤无法有效吸收降雨，这加剧了洪水的严重性。”

该组织媒体主管汤姆·迪利贝托表示，国家气象局的人手不足影响了早期预警能力。他说：“这种经验是无法轻易替代的。”