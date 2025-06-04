乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基签署了多项法令，确认了该国军事领导层的重大调整。

根据乌克兰总统办公室网站周二发布的法令，米哈伊洛·德拉帕蒂被任命为乌克兰联合部队司令，同时辞去陆军司令的职务。

上周日，德拉帕蒂在基辅宣布俄罗斯导弹袭击了位于第聂伯罗彼得罗夫斯克地区的一个训练中心，导致12名军人死亡、超过60人受伤后，提交了辞呈。

另一项由泽连斯基签署的法令批准了罗伯特·布罗夫迪担任无人系统部队的新指挥官，专注于无人机作战，接替去年6月首次担任该职位的瓦迪姆·苏哈列夫斯基。

泽连斯基还解除了伊戈尔·斯基比尤克的空降突击部队司令职务，由奥列格·阿波斯托尔接任。阿波斯托尔去年11月被任命为乌克兰武装部队副总司令。

此外，乌克兰总统还免除了亚历山大·比洛乌斯的国家警卫队副司令职务。

这些法令并未说明解职的具体原因。

在当天晚些时候的视频讲话中，泽连斯基表示，他与国家军事领导层进行了详细会谈，并指出德拉帕蒂也参加了会议。他被任命为联合部队司令，以便“百分之百专注于前线”。

“至于陆军系统，特别是训练、准备、地方征兵中心的改革以及相关事务，将由另一位负责人处理，”泽连斯基补充道，但未透露更多细节。

在克里米亚大桥爆炸

这一系列调整发生在乌克兰声称破坏了连接俄罗斯与克里米亚半岛的刻赤大桥之后。

乌克兰安全局（SBU）声称，他们通过一次水下行动破坏了大桥。

在Telegram上的一份声明中，情报部门表示，这次水下行动已经筹备了数月。

“乌克兰安全局特工对这一非法设施的桥墩进行了布雷。今天凌晨4点44分，在没有造成任何平民伤亡的情况下，第一台爆炸装置被引爆，”声明中写道。

乌克兰情报部门表示，桥梁的水下支柱的底部严重受损，并补充称使用了相当于1100公斤TNT的炸药。

他们声称，这座桥无法修复。

乌克兰安全局称，乌克兰安全局局长瓦西里·马利什中将亲自监督了这次行动并协调了其计划。

在另一份声明中，乌克兰国防情报局局长基里洛·布达诺夫表示，他负责策划这次破坏行动并协调参与者的行动。